Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunkilaiset ideoivat ja päättävät, mihin kaupungin toimintaan rahaa kohdennetaan.

Virva Lehto kysyi (HS Mielipide 27.10.), miksi Helsingin osallistuvassa budjetoinnissa Omastadissa päätetään asioista, jotka jo muutenkin kuuluvat kaupungin toteutettaviksi. Lisäksi kirjoituksessa nostettiin esille erot ehdotusten sisällön ja kustannusten tarkkuudessa.

Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunkilaiset ideoivat ja päättävät, mihin kaupungin toimintaan rahaa kohdennetaan. Siksi on mahdollista, että kaupunkilaisen tekemä ehdotus koskettaa asiaa, joka on jo kaupungin tulevissa suunnitelmissa mutta ei vielä vahvistetussa talousarviossa. Hanke, joka on alustavissa suunnitelmissa, voidaan hyvin toteuttaa myös osallistuvan budjetoinnin hankkeena, mikäli se saa äänestyksessä riittävästi ääniä.

Ehdotusten sisällön kuvauksiin ja kustannuslaskelmiin tuo haasteita ehdotusten erilaisuus. Tähän vastaamiseksi luomme niille yhteiset raamit seuraavalle Omastadin kierrokselle, jotta avoimuus, läpinäkyvyys ja tasalaatuisuus toteutuisivat nykyistä paremmin.

Omastadi on keino lisätä kaupunkilaisten ymmärrystä kaupungin toiminnasta sekä vahvistaa mahdollisuutta vaikuttaa suoraan kaupungin toimintaan. Tätä haluamme edelleen kehittää kaupungissamme yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Johanna Sinkkonen

alueosallisuuspäällikkö, Helsingin kaupunki

