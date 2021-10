Yliopisto-lehdessä Helsingin yliopiston klassillisen filologian dosentti Marke Ahonen kirjoittaa valinnoista ja niihin suhtautumisesta eri elämänvaiheissa.

”Katumus on tunne, jota pelätään ehkä useammin kuin koetaan. Katumuksen mahdollisuus on väkevä pelote valintatilanteessa: Kadunko jos en lähde nyt? Kadunko jos lähden? Entä jos kadun jälkeenpäin lasten hankkimista tai ammatinvalintaa?”

”Pelosta huolimatta katumus jää harvoin hallitsemaan elämää. Ihmiset menevät eteenpäin, sopeutuvat valintoihinsa ja löytävät uusia mahdollisuuksia, tavoitteita ja ilonaiheita.”

”Elämän loppuvaiheissa katumuksella on erityistä painoarvoa. Ikääntyvät julkkikset kertovat haastatteluissa katumuksenaiheistaan tai julistavat, etteivät kadu mitään.”

”Australialaisen saattohoitajan Bronnie Waren blogiin ja kirjaksi kokoamat huomiot kuolevien katumuksesta herättivät runsaasti huomiota kymmenisen vuotta sitten ja kiertävät netissä edelleen. Waren mukaan kuolevat katuvat sitä, etteivät ole eläneet itsensä näköistä elämää vaan mukautuneet toisten odotuksiin.”

”Katumuksenaiheiden muistiin kirjaamisen viesti on selvä: Älkää tehkö samoja virheitä. Eläkää toisin, ettette joudu katumaan.”

”Mutta miksi kuolinvuoteella koettu katumus olisi pätevä ohjenuora sille, mitä valitsemme voimiemme vuosina? Kuolinvuoteella olemme heikentyneitä, ehkä vahvasti lääkittyjä, toisia kuin nyt. Miksi se, mitä silloin asioista ajattelemme, olisi tärkeää?”

Kotimaan toimituspäällikkö Freija Özcan pohtii Afrikan tähti -kohun jälkeen, onko holhoava asenne kristillisessä enemmistökulttuurissa kytköksissä tähän apostoli Paavalin opetukseen: ”Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan.”

”Paavalin mukaan on rakkaudellista toimia tietyissä tilanteissa heikomman ehdoilla, vaikka muuten kristitty on vapaa kaikenlaisista eri kulttuurien ruokaa ja juomaa koskevista säännöksistä. Tätä voi sanoa myös kohteliaaksi käytökseksi.”

”Kristityillä on kuitenkin mainio tapa kääntää kaikki päälaelleen. Niinpä tätä Paavalin ohjetta on usein sovellettu myös niin, että heikomman on lupa vaatia toisia toimimaan hänen ehdoillaan. Sitä myöten sitten heikomman puolesta loukkaantujan on oikeus vaatia toisia toimimaan heikomman ehdolla. Tätä sovelletaan meidän kulttuurissamme hyvin moniin asioihin raittiudesta ja raamattukäsityksestä edelleen muunkulttuuristen ja ateistien kohteluun. Se ei ole enää vapaudesta syntyvää kohteliasta käytöstä vaan holhoamista.”