Mistä puhumme, kun puhumme kummiudesta, sen perusteluista ja merkityksestä ihmisille?

Pastori Marjut Mularin haastattelussa (HS 28.10.) huomio oli kummitodistusten epäämisessä niiltä, jotka eivät ole kirkon jäseniä.

Keskustelemmeko sisällöstä, kummille uskotusta kutsusta vastata osaltaan kummilapsensa kristillisestä kasvatuksesta, riittävästi kirkon jäsenten ja ei-jäsenten, nykyisten ja tulevien kummien kanssa? Kyse on kirkon laajan kosketuspinnan työstä, joka ulottuu varhaiskasvatuksesta rippikouluun ja sen ylikin.

Kummius ja kristillinen kasvatus eivät toteudu vain yhdellä tavoin. Ei ole olemassa yhtä kristillistä elämäntapaa. Kristityt ovat erilaisia. Yhdistävää on usko kolmiyhteiseen Jumalaan, joka rakastaa ihmistä ensin. Kasteessa, luterilaisen kirkon sakramenteista toisessa, Jumala rakastaa ihmisen omakseen. Virren sanoin: kaikille paikkoja on. Kristillinen kasvatus on täynnä mahdollisuuksia rikkaan traditionsa vuoksi.

Mistä siis puhumme, kun puhumme kummiudesta, sen perusteluista ja merkityksestä ihmisille? Olisi tervetullutta syventyä haastateltavien kanssa paikoin perusteellisemmin itse aiheeseen.

Jenni Tuulensuu

pappi, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.