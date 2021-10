Rojaltiveroa, kaivosalueiden rajoituksia tai riittävän velvoittavaa ympäristönsuojelua ei uskalleta säätää, koska pelätään kaivosteollisuuden ja sen työpaikkojen katoavan Suomesta. Pelko on aiheeton.

Kaivoslaki ja kaivosvero uhkaavat jäädä uudistumatta. Nykyinen kaivoslaki säädettiin vuonna 2011 antamaan malmien mineraalit lähes ilmaiseksi, jotta ”edes joku tulisi niitä louhimaan”.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) ja Euroopan patenttiviraston (EPO) syyskuussa 2020 julkaisema raportti kertoo tilanteen muuttuneen täysin. IEA:n mukaan sähköenergian varastointi kasvaa 50-kertaiseksi vuoteen 2040 mennessä. Jokainen malmiesiintymä pitäisi kaivaa auki, jotta tarvittavat akkumetallit saataisiin käyttöön.

Kaivoslain ja -veron uudistuksissa korvaukset malmivarojen käytöstä näyttävät jäävän vain muodollisiin 50 euroa hehtaarilta ja 0,15 prosenttia malmin arvosta vuodessa.

Maailmalla yleinen rojaltivero viisi prosenttia tai progressiivinen 3–14 prosenttia nostetun malmin kaikkien metallien arvoista kannustaisi kaivosyhtiötä hyödyntämään kaikki metallit suurella saannilla ja välttämään metallien joutumista jätevesiin ja jätekasoihin. Ympäristö ja ilmasto säästyisivät.

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtajan Pekka Suomelan mukaan syksyllä 2021 katsotaan kaiken kaikkiaan, onko Suomessa malminetsintää jatkossakin vai pakataanko kimpsut ja kampsut jo käynnissä ja kehitteillä olevien kaivosten jälkeen (Aamulehti 23.10.2020).

Suomessa rojaltiveroa, kaivosalueiden rajoituksia tai riittävän velvoittavaa ympäristönsuojelua ei uskalleta säätää, koska pelätään kaivosteollisuuden ja sen työpaikkojen katoavan Suomesta. Pelko on aiheeton.

”On tärkeää, että ala investoi täysillä saadakseen akkujen valmistukseen tarvittavia raaka-aineita Euroopasta, mutta totuus on, että tarjonta ei koskaan tule kattamaan kysyntää. Niitä on tuotava Euroopan ulkopuolelta”, eurooppalaista metalliteollisuutta edustavan Eurometauxin sidosryhmäjohtaja Chris Heron on todennut (Teknologiateollisuus 9.4.2019).

Suomen pitää uskaltaa suojella luontoaan ja verottaa metallivaroistaan, ei lahjoittaa niitä. Nykyisin Suomessa toimivat kaivosyhtiöt hyväksyisivät sen, minkä hyväksyvät muissakin suurissa kaivosmaissa. Jos ne lähtisivät, uusia tulisi tilalle. Näin toimii markkinatalous.

Ilkka Haapamäki

diplomi-insinööri, Espoo

