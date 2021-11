Kaikki lisät kuljetuksen ja logistiikan kustannuksiin vievät Suomea yhä kauemmaksi markkinoista.

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän selvityksen mukaan liikenteen päästöjen tiukempi hinnoittelu kasvattaisi yritysten kustannuksia vain maltillisesti. Kustannusmuutosten maltillisuutta perustellaan selvityksessä vertaamalla niitä raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden toteutuneeseen hintakehitykseen ja vuosivaihteluun. Erikoista on, että selvityksessä niin sanotulla perusuralla dieselin hinnan arvioidaan nousevan 32 prosenttia viidessä vuodessa. Vasta tämän päälle tapahtuvien kustannusnousujen vaikutuksia arvioidaan osana selvitystä.

Suomen lähtötilanne on jo hankala, kun polttoaineen hinta on historiallisen korkea. Kaikki lisät kuljetuksen ja logistiikan kustannuksiin vievät Suomea yhä kauemmaksi markkinoista.

Tarkastelun lähtökohdaksi tulee ottaa Suomessa toimivien yritysten suhteellinen kilpailukyky keskeisiin kilpailijamaihin nähden. Esimerkiksi kuljetusintensiiviselle, globaaleilla markkinoilla kilpailevalle metsäteollisuudelle logistiikka on keskeinen kilpailukykytekijä. Suomesta maailmalle ponnistetaan pitkien kuljetusetäisyyksien ja korkean polttoainehinnan muodostamalta takamatkalta.

Polttoaineverotusta on vastikään kiristetty ja lisää nousua kustannuksiin on povattu liikenteen verouudistuksen ja kansallisen liikenteen päästökaupan muodossa. Kotimaan markkinoilla kustannusten nousu siirtyy sellaisenaan kuluttajien maksettavaksi, vientiteollisuuden osalta kustannusten siirtäminen hintoihin on pääsääntöisesti vaikeaa.

Suomalaiset kuljetusyritykset kohtaavat polttoaineen hinnannousun ensimmäisenä. Kuljetusyritysten kustannusrakenne on tärkeää paitsi teollisuuden vientikustannusten näkökulmasta myös kuljetusyritysten oman kilpailukyvyn kannalta. Vientiteollisuuden suorien työpaikkojen ohella maantiekuljetusala työllistää noin 50 000 henkilöä. Tämä palvelusektori on keskeinen osa Suomen huoltovarmuutta.

Päästövähennystoimia on tehtävä myös maantieliikenteessä. On rehellistä todeta, että ne toimet tulevat maksamaan. Suomi sijaitsee kaukana vientiteollisuuden päämarkkina-alueista, joten näennäisen tasapuoliset kustannukset heikentävät kuljetusriippuvaisen Suomen asemaa verrattuna esimerkiksi saksalaiseen teollisuuteen. Kustannusten nousun yhtenä seurauksena voi olla teollisuuden siirtymistä logistiikkakustannuksiltaan edullisempiin maihin.

Maanteiden tavaraliikenne kuluttaa dieseliä 1,3 miljardia litraa vuodessa. Dieselin hinnan nouseminen viidenneksellä nykytasosta kohottaisi kuljetuskustannuksia Suomessa 350 miljoonalla eurolla. Tämä kustannuslisä on huomattava eikä sitä tule vähätellä. Päästöjen vähentämiseen on käytettävä ensisijaisesti sellaisia keinoja, jotka eivät kasvata logistiikkakustannuksia. Näitä ovat muun muassa digitalisaation laajempi hyödyntäminen kuljetusten ohjauksessa ja tiestön kunnon parantaminen.

Päivi Wood

johtava asiantuntija

Keskuskauppakamari

Alina Koskela

logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry

Petri Murto

johtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.