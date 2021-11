Nyt käytössä oleva ruotsalaisuuden päivä mahdollistaa väärintulkinnat.

Tänään on taas merkkipäivä, joka Ruotsissa tunnetaan nimellä Gustav Adolfsdagen. Suomessa se on nimeltään Svenska dagen. Nimi on oivallinen, koska adjektiivi svenska tuo mieleen ruotsalaisuuden lisäksi myös ruotsin kielen. Tämän kaksoismerkityksen takia ruotsinkielinen suomalainen voi vapaasti valita, juhliiko marraskuun kuudentena äidinkieltään vai laajemmin suomenruotsalaisuutta identiteettinä.

Suomen kielessä ei vastaavaa näppärää sanaa ole, ja on jouduttu valitsemaan ruotsin kielen ja ruotsalaisuuden välillä. Mielestäni onnettomasti on merkkipäivän suomenkieliseksi nimeksi valittu ruotsalaisuuden päivä. Termi on poissulkeva ja mahdollistaa hyvinkin vinksahtaneita väärintulkintoja, esimerkiksi nationalistisesta näkökulmasta.

Ehdotan, että svenska dagenin suomenkieliseksi nimeksi otettaisiin ruotsin kielen päivä. Silloin me suomenkielisetkin voisimme iloita kulttuuriamme rikastuttavasta kaksikielisyydestä ja ehkä jopa uskaltautua kokeilemaan kouluruotsia arjessa.

Kuten tähänkin asti, vietämme sitten huhtikuussa vastaavasti suomen kielen päivää ja kaikenkielisten suomalaisten kanssa yhdessä suomalaisuuden päivää ruotsinkielisen suomalaisuusmiehen J. V. Snellmanin syntymäpäivänä toukokuussa.

Juhani Timonen

Kauniainen

