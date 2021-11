Historian ja yhteiskuntaopin opetussuunnitelmat saavat amerikkalaisten tunteet roihuamaan.

Pitäisikö vanhemmilla olla sanomista siihen, mitä kouluissa opetetaan?

Yhdysvalloissa se on kuuma poliittinen kysymys. Uutisiin ovat nousseet huutomyrskyiksi yltyneet koulu­lautakuntien kokoukset, joissa raivostuneet konservatiivi­vanhemmat väittävät, että vasemmisto­radikaalit aivopesevät heidän lapsiaan.

Vanhempien kapinaliike on vastareaktio rasismin vastaiselle valtavalle kansanliikkeelle. Se herätti amerikkalaiset taas kerran pohtimaan, miten Yhdysvaltojen historian synkkiä puolia pitäisi opettaa lapsille.

Liberaali Amerikka alkoi vaatia antirasismia kouluihin. Nyt konservatiivinen Amerikka vastaa.

Vanhemmat pelkäävät, että kouluissa opetetaan heidän lastensa olevan rasisteja. Republikaanipoliitikot ja konservatiivinen media lietsovat näitä pelkoja. Vanhempien kiukku ja pelko ovat vahvoja poliittisia voimia.

Republikaanit ovat tänä vuonna säätäneet useissa osavaltioissa lakeja, jotka rajoittavat, mitä ja miten ihonväristä, vähemmistöistä, syrjinnästä ja kiistanalaisista ajankohtaisista asioista kouluissa opetetaan.

Vain yksi osavaltio, Kalifornia, on säätänyt päinvastaisen lain, joka määrää lukiot opettamaan tiettyjen vähemmistöjen historiaa ja ennakkoluulojen roolia siinä.

Pohjimmiltaan kiistoissa on kyse on siitä, miten lapsille pitäisi kertoa amerikkalaisen yhteiskunnan rasismista ja sen jäljistä. Lisäksi tapellaan siitä, mikä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema kouluissa.

Ylilyöntejä tapahtuu. Varsinkin liberaaleista yksityiskouluista kantautuu naurettavia tarinoita, joissa lapset on rasimin vastustamisen nimissä litistetty ihonvärinsä edustajiksi. Ne ovat polttoainetta konservatiivien peloille.

Samaan aikaan liberaalit kauhistelevat sitä, miten joku on möläyttänyt, että holokaustista pitäisi kertoa kouluissa ”molemmat puolet” tai miten jossakin halutaan kieltää Nobel-voittaja Toni Morrisonin romaanin Minun kansani, minun rakkaani käyttö kouluopetuksessa ”siveettömyyden” vuoksi.

Epäilen, etteivät julkisuuteen nousevat esimerkit ole kovin edustavia. Arki tuhansissa amerikkalaiskouluissa on paljon tylsempää.

Yhteiskunnan kipupisteistä kertoo kuitenkin paljon se, mihin vanhemmat haluavat opetussuunnitelmissa puuttua. Kukaan ei kaipaa muutoksia kemian opetukseen, mutta historia ja yhteiskuntaoppi saavat tunteet roihuamaan.

Kirjoittaja on HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja.