Kokonaisveroasteen ja elintason suhde on monimutkainen

Suomen pohjoismaisia naapureitaan heikomman talouskasvun syy ei ole korkea veroaste.

Helsingin Sanomat esitteli (31.10.) kokoomuksen varapuheenjohtajan Elina Valtosen vastausta vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin kokoomuksen verolinjaan kohdistamaan kritiikkiin (HS 30.10.).

Valtonen toteaa, että ”Suomen huippukorkea veroaste” haittaa talouskasvua ja ”heikentää ihmisten elintasoa”. Hän vertaa Suomea Saksaan, jonka ”kokonaisveroaste on meitä jopa kolme prosenttiyksikköä pienempi”.

Muitakin verrokkimaita löytyisi. Talousjärjestö OECD:n tilaston mukaan kokonaisveroaste (verotulot/bkt) oli vuosina 2017–2019 Suomea (42,2 prosenttia) korkeampi muun muassa Tanskassa (45,5 prosenttia) ja Ruotsissa (43,7 prosenttia). Suomen pohjoismaisia naapureitaan heikomman talouskasvun syy ei siis ole korkea veroaste.

Suomi ja muut Pohjoismaat ovat toki kansainvälisessä vertailussa korkean kokonaisveroasteen maita. Vauraiden maiden joukossa Yhdysvallat puolestaan erottuu alhaisella veroasteellaan (25,2 prosenttia vuosina 2017–2019). Pohjoismainen hyvinvointivaltio rakentuu korkean veroasteen varaan – yhdysvaltalainen yhteiskuntamalli on toinen.

Kokonaisveroaste on hyödyllinen talouden seurantaindikaattori, yksi monien joukossa. Se on kuitenkin karkea talouspolitiikan tavoiteindikaattori, sillä veroaste on lopputulos lukemattomista talous- ja sosiaalipoliittisista ratkaisuista. Pohjoismaat ovat tehneet omia valintojaan, Yhdysvallat ja muut alhaisen veroasteen maat omiaan.

Kokonaisveroasteen ja elintason suhde on siksi monimutkainen. Vuonna 1938 Suomen kokonaisveroaste oli 13,2 prosenttia. En usko Valtosen ajattelevan alhaisen veroasteen olleen syy siihen, että reaalinen bruttokansantuote asukasta kohden oli tuolloin seitsemäsosa nykyisestä. En liioin kuvittele Anderssonin uskovan, että 30 prosenttiyksikköä korkeampi veroaste olisi taannut 1930-luvun suomalaisille nykyelintason.

Sakari Heikkinen

taloushistorian emeritusprofessori, Helsingin yliopisto

