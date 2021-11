Omalta vuosikurssiltani päiväkotiin töihin on lopulta lähtenyt noin puolet.

Päiväkodeilla on ollut vaikeuksia saada riittävästi päteviä työntekijöitä.

Olen valmistumassa kasvatustieteen maisteriksi, pääaineenani varhaiskasvatustiede. Olen yksi niistä henkilöistä, joista on pulaa, ja työpaikkani voin valita astelemalla valitsemaani päiväkotiin. Tämä on nykyinen tilanne, eikä pelkästään vain Helsingissä. Olen myös harvinaisuus siinä mielessä, että olen mies.

Omalta vuosikurssiltani päiväkotiin töihin on lopulta lähtenyt karkealla arviolla noin puolet. Tämän varjopuoli on vielä se, että kenelläkään heistä ei ole aikomusta pysyä alalla pitkään. Sopivan koulutuspaikan tai alaan liittyvän työn auettua siirrytään pois sieltä, missä tarve olisi suurinta.

Juuri tämä pitovoiman tehottomuus on varhaiskasvatuksen suurin ongelma. Yliopistot tuottavat laadukkaita opettajia, joilla on taito opettaa elämänsä tärkeimmässä vaiheessa oleville ihmisille niitä taitoja, joita yhteiskuntamme haluaa. Ennalta ehkäisemme tehokkaasti muun muassa lasten mielenterveysongelmia, käyttäytymisen haasteita ja oppimisvaikeuksia. Yhteiskuntamme hyvinvoinnin kannalta varhaiskasvatus on elintärkeä palvelu, jonka tulee olla laadukasta.

Varhaiskasvatuksen pitovoiman tehostamiseksi minulla on kaikille päättäjille sana, joka korjaa tilanteen: palkankorotus. Käsittämätöntä, että yhteiskunnassamme on näitä syrjiviä rakenteita, joissa palkka on ala-arvoisen surkea. Päättäjiltä kysyttäessä pitovoiman tehostamiseksi nostetaan usein esiin kaikki muu mahdollinen, mutta ei kilpailukykyistä palkkaa. Muutama vuosi sitten saimme lukea varhaiskasvatuksen ”herrasmiessopimuksesta”, jossa palkoilla ei kilpailla kuntien kesken. Helsinki palkkaa mieluummin epäpäteviä henkilöitä täysin muilta aloilta töihin kuin nostaisi palkkoja ja valitsisi ammattilaiset töihin.

Heikkotasoisella varhaiskasvatuksella Helsinki ampuu itseään jalkaan. Samalla rappeutuu koulutusyhteiskuntamme.

