Esimerkiksi lausumis- ja lukuohjeiden taso on nyt todella kirjava, jos sellaisia ylipäätään on saatavilla.

Katri Arjava nosti esiin (HS Mielipide 29.10.) äänikirjojen laatuongelmia otsikolla ”Äänikirjoissa on noloja ääntämisvirheitä”. Tämä toi hyvin esille myös Suomen näyttelijäliiton jakaman huolen äänikirjojen laadusta ja tekemisen tavasta.

Suomen näyttelijäliitto edustaa suomalaisia ammattinäyttelijöitä, ja monet lukijoista ovat jäseniämme. Toivoisimmekin alan sisäistä keskustelua laadun varmistamisen keinoista, sillä mahdollisimman korkea laatu on lukeville näyttelijöille yhtä tärkeää kuin kuuntelijoille.

Tärkein laadun tae on tekemisen ammattimaisuus. Lukijoina näyttelijöiden vahvuus on äänenkäytössä ja juuri sellaisissa seikoissa, joita Arjava nosti esiin hyvän lukijan ominaisuuksina. Laatua voitaisiin kehittää panostamalla etukäteistyöhön, kuten lukijan saamiin lausumis- ja lukuohjeisiin. Ohjeiden taso on nyt todella kirjava, jos sellaisia ylipäätään on saatavilla.

Ammattilaisen tulee saada tekemästään työstä myös korvaus. Nyt lukija tekee käytännössä kaiken ennakkotyön omalla ajallaan, eikä harjoitteluun saati läpilukuun usein ole mahdollisuutta. Usein kireät tuotantoaikataulut eivät edes mahdollista minkäänlaista ennakkotyötä. Myös tarvittavat korjaukset ja muut jälkityöt lukija tekee niin sanotusti omaan piikkiinsä. Äänikirjan lukeminen on työtä, josta pitää maksaa tekijöille siten, että laatu voidaan taata.

Äänikirjamarkkina kasvaa voimakkaasti. Olisimme mielellämme mukana kehittämässä alan toimintamalleja, jotka mahdollistaisivat paremman lopputuloksen.

Karoliina Vanne

näyttelijä, vt. puheenjohtaja

Suomen näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry

Elina Kuusikko

toiminnanjohtaja

Suomen näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry

Antti Timonen

näyttelijä, Helsinki

