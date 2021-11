Suomalaisen metsätutkimuksen, metsätaloustutkimuksen ja koulutuksen kautta voimme olla mukana ratkaisemassa metsien käyttöön liittyvää kestävyysongelmaa.

Suomen kaksi vahvaa tukijalkaa ovat koko itsenäisyyden ajan olleet puu ja pää – ja näin on edelleen. Suomen metsäbiotalous on vetovoimainen teollisuuden ala. Maassamme on osaamista ja tahtoa kestävän metsäbiotalouden edistämiseksi.

Este kestävien ratkaisujen määrätietoisessa edistämisessä on yhteiskunnan rakenteiden heikkous talouden ja ekologisen kestävyyden yhteensovittamisessa. Massiiviset investoinnit metsäbiotalouteen siivittävät talouskasvua, ja silloin luonnon monimuotoisuuden kokonaisvaltainen tarkastelu peittyy puun kasvun maksimointiin. Metsänhoidon kehittymisen ja ilmaston lämpenemisen vuoksi suomalaiset metsät tuottavat puuta enemmän kuin koskaan aiemmin.

Suomalaisen metsätutkimuksen, metsätaloustutkimuksen ja koulutuksen kautta voimme olla mukana ratkaisemassa metsien käyttöön liittyvää kestävyysongelmaa – ja Evon tiedekansallispuisto yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) hallinnoimien opetusmetsien kanssa tarjoaisi siihen ainutlaatuisen alustan. Myös uudet muutosta tukevat eurooppalaiset rahoitusvälineet ovat käytettävissä. Muutoksen maksajia olisi siis iso joukko.

Ekososiaalinen sivistys on ihmisen toiminnan ymmärtämistä osana ympäristöä. Kestävän päätöksenteon pohjana on ekososiaalisen sivistyksen arvopohja, jonka kantava teema on yksilön ja sitä kautta yhteisön täyden potentiaalin hyödyntäminen. Evolle on mahdollisuus muodostaa maailmassa ainutlaatuinen tiedekansallispuisto, jossa suojellaan ikiaikaisia metsäalueita, mahdollistetaan uhanalaisen metsälajiston ja metsätyyppien säilyminen sekä tehdään näkyväksi alueen pitkä ja tunnettu metsänhoidon historia kansallispuisto-brändin, tutkimuksen ja koulutuksen kautta.

Ilmaston lämpeneminen ja eliölajiston kuudes sukupuuton aalto ovat hillittävissä ainoastaan sitouttamalla maailman valtiot nykyistä tiukemmin yhteisiin, jo sovittuihin ilmastotavoitteisiin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo ympäri maapalloa. Myös Suomessa sään ääri-ilmiöt ja esimerkiksi uudet kasvintuhoojat ovat osa tuota muutosta. Muutoksella on kiire, ja toimeen on tartuttava joka tasolla eri puolilla maailmaa, ja niin isoissa asioissa kuin pienissä arjen valinnoissakin.

Kyse ei ole siis vain valtiontason sopimuksista vaan erityisesti aluetasolla tapahtuvista toimista. Välttämätön muutos ja onnistumiset ratkaistaan yksittäisissä päätöksissä.

Huolimatta ristikkäisistä odotuksista uskomme, että samaan pöytään asettumalla niin ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön kuin koko valtioneuvostonkin intressit voitaisiin sovittaa yhteen. Evon tiedekansallispuisto tekee näkyviksi ne moninaiset luontosuhteet ja luonnonsuojelun välttämättömyyden. Meidän itsemme ja lastemme takia.

Mona-Anitta Riihimäki

johtaja, Biotalousosaamisen yksikkö, HAMK

Sari Rautio

Alueiden komitean jäsen, Hämeenlinna

Evon alueellisen työryhmän jäseniä

