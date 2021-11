Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tiedostustilaisuudessa 28. lokakuuta kannattavansa saamelaiskäräjälain muuttamista kiireellisesti. Julkisessa keskustelussa eriävät mielipiteet hallitsevat. Miksi tavalliset saamelaiset eivät nouse puoltamaan lakiesitystä?

Olemme väsyneitä. Saamelaiskäräjälakia on yritetty uudistaa neljän vuoden välein. Saamelaisyhdistykset, -aktivistit ja yksityishenkilöt kirjoittavat joka kerta samat argumentit. Tämä on pois arjen kulttuurityöstä. Vihapuhe on voitolla. Osallistumisesta palkkioksi saa rasistisia haukkuja, vähättelyä ja uhkailua. Moni suomalainen kertoo tietävänsä paremmin, kuka on saamelainen. Kiitostakin tulee, yksityisesti.

Vaikeneminen ei kannata, mutta me emme enää jaksa.

Kaisa-Mari Jama

saamelainen, Rovaniemi

