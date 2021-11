Sovinnon eteen on tehtävä töitä

Pääkirjoitus (HS 31.10.) koski pääministeri Sanna Marinin (sd) ilmoitusta, jonka mukaan Suomen valtio on nyt aloittamassa jo edellisellä hallituskaudella valmistelemaansa totuus- ja sovintoprosessia saamelaisten kanssa. Se, että sovinnon saavuttamisessa kysymys on nimenomaan prosessista, on käynyt meille kanadalaisille hyvin ilmeiseksi.

Kanadan sovittelukomissiolle oli annettu valtuudet tiedottaa kansalaisille kaikesta, mitä sisäoppilaitoksissa tapahtui. (Maaoikeusasioiden työstäminen on sitä vastoin oma erillinen ja jatkuva prosessinsa.) Työssään komissio päätyi toimintakehotuksiin, joista useat koskivat sisäoppilaitosten toiminnan vuoksi kadonneiden lasten kohtalon selvittämisen jatkamista. Se, että hautoja pystyttiin todentamaan sen jälkeen, kun komissio oli saattanut työnsä päätökseen, ei ollut epäonnistumista, kuten pääkirjoituksessa kuvailtiin, vaan väistämätöntä. Hautojen löytyminen osoitti komission toimintakehotusten tärkeyden, ja juuri sitä mitä komission työltä toivottiin.

Hallitukseni toivottaa Suomen sovintokomissiolle menestystä tärkeässä työssään.

Jason Tolland

Kanadan suurlähettiläs

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.