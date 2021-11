Trump haluaa pysyä puhuttuna ja pelottavana, mutta haluaako yleisö jatko-osan?

Joka aamu, kun avaan sähköpostini, minua odottaa useita viestejä Yhdysvaltojen entiseltä presidentiltä Donald Trumpilta. Tällä viikolla hän on halunnut kertoa minulle ajatuksiaan muun muassa Glasgow’n ilmastokokouksesta.

“Edes Biden ei jaksanut kuunnella loputtomiin puheita maailman ilmastohuijauksesta, joka on seitsemänneksi suurin huijaus Yhdysvalloissa”, Trump kirjoitti.

Vielä suurempia huijauksia ovat Trumpin mukaan presidentinvaalien varastaminen sekä väitteet hänen hämäristä Venäjä-suhteistaan, jotka Trump jakaa useaksi erillishuijaukseksi.

Mutta takaisin Bideniin. ”Biden matkusti Eurooppaan väittäen, että ilmaston lämpeneminen on hänen tärkein asiansa, mutta vaipui sitten uneen konferenssissa koko maailman silmien edessä.”

Keskiviikkoaamuna Trump oli hyvällä tuulella. Hänen suosikkinsa Glenn Youngkin oli voittanut Virginian kuvernöörin vaalissa Terry McAuliffen, jota Trump kutsui ”valehtelevaksi varkaaksi”.

Trumpin vaalitappiosta on nyt kulunut vuosi. Paljon on muuttunut. Bidenin kausi on ollut vaikea. Demokraatit kahinoivat keskenään. Tiistaina pidetyt osavaltiovaalit osoittivat, että republikaaneilla on tie auki takaisin valtaan. Mutta onko Trumpilla?

Sähköpostipommitus kertoo Trumpin neuvottomuudesta. Entinen presidentti on suljettu ulos niin Twitteristä, Facebookista kuin Youtubestakin, sillä hänen katsotaan viesteillään yllyttäneen tammikuun alussa valtaamaan kongressirakennuksen. Riehunnassa kuoli viisi ihmistä.

Twitterin porttikieltoa sanotaan pysyväksi, mutta Facebook arvioi päätöstä aika ajoin uudestaan. Tällä tietoa sulku päättyy viimeistään vuonna 2023 eli sopivasti ennen seuraavia presidentinvaaleja.

Trumpin presidenttisuunnitelmista liikkuu paljon huhuja, mutta niihin ei kannata liikaa luottaa. Trumpille on joka tapauksessa edullista vihjailla ehdokkuudestaan, koska se auttaa hänen rahankeräyksiään ja bisneksiään sekä pakottaa republikaanit puolustamaan häntä oikeusjutuilta.

Se ei tarkoita, että Trump ei voisi lähteä ehdolle. Ja jos lähtee, on vaikeaa kuvitella, että kukaan voittaisi häntä republikaanien esivaalissa.

Trumpia itseään revanssiajatus varmasti kiihottaa, mutta ei välttämättä hänen puoluettaan. Demokraattien kompuroidessa republikaanit voivat katsoa toiveikkaasti vuoden 2022 kongressivaaleihin ja presidentinvaaleihin kaksi vuotta myöhemmin. Biden tuskin saa innostettua demokraattiäänestäjiä uurnille. Pelko Trumpin paluusta sen varmasti tekisi.

Kyselyissä Trumpin suosio on kivettynyt samalle tasolle kuin presidenttinä: noin 40 prosenttia tykkää, runsaat 50 prosenttia vastustaa – ja molemmat ryhmät intohimoisesti.

Republikaanipoliitikot ovat ahtaassa raossa. He pysyvät julkisesti Trumpin rinnalla, mutta yrittävät kulisseissa kaivaa maata tämän alta. Trump yrittää saada tuomioistuimen salaamaan kongressin valtaukseen liittyvät Valkoisen talon asiakirjat, mutta on saanut vastaansa 60 arvovaltaista entistä poliitikkoa, 24 heistä republikaaneja. Trump on raivostunut siitäkin, että Fox sallii kanavallaan häntä arvostelevat tv-mainokset.

TrumpiN murhe on yleisön kiinnostuksen laimeneminen. Media-arvoa mittaava Axios laski Trumpia käsittelevien juttujen klikkausten vähentyneen keväästä 50 prosenttia. Trump saattaa haaveilla paluusta, mutta onko jatko-osalle markkinoita? Amerikkalaiset kiertävät häviäjät kaukaa. Juuri siksi Trumpille on niin tärkeää todistella, ettei hän hävinnyt vuoden 2020 vaaleja vaan ne varastettiin häneltä.

Paluussaan Trump tarvitsisi Twitteriä, jossa hänellä oli peräti 88 miljoonaa seuraajaa. Hän onkin yrittänyt oikeusteitse saada yhtiöt perumaan pannansa. Marraskuun alussa Trump avasi Twitterille konservatiivisen kilpailijan TRUTH Socialin, jossa ei lähetetä twiittejä vaan ”totuuksia”, siis Trumpin totuuksia.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.