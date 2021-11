Kissavideot tuovat hyvän mielen, mutta kissat eivät pääse nauttimaan hyvästä mielestä.

Tunnustan, nautin tavattomasti kissa­videoista. Mikään ei voita lyhyttä videota suurisilmäisestä hellyttävästä kisun­pennusta.

En ole yksin nautintoni kanssa, sillä videopalvelu Youtubessa on katsottu kissavideoita yli 26 miljardia kertaa.

Kissavideoista tulee hyvä mieli. Niiden suosiota selvitettiin Indianan yliopistossa Yhdysvalloissa viitisen vuotta sitten. Kissavideoita katsotaan, sillä niitä katsomalla saa energiaa ja motivointia.

Kissojen merkitys ihmiselle hyvän mielen tuojina ei kuitenkaan merkitse sitä, että ihminen pitäisi kissoista huolta erityisen hyvin.

Itse asiassa kissasta pidetään usein erittäin huonosti huolta.

Kävin viime viikolla tutustumassa Turun eläinsuojeluyhdistyksen Kissataloon, jossa on hoidossa yli 70 löytökissaa. Eläinsuojelijoiden työstä suuri osa menee villiintyneiden kissojen kiinniottamiseen.

Lue lisää: Suomessa hylätään vuosittain yli 20 000 kissaa: pian uuden kodin saava Mimosa-kissa kuuluu onnekkaisiin, suurta osaa hylätyistä kissoista ei pystytä auttamaan

Asutusten liepeillä asuu tuhansia villiintyneitä kissoja, joiden elinolosuhteet ovat todella surkeat. Eläinsuojelijat kertoivat, miten villiintyneet kissat kärsivät sairauksista, nälästä ja sisäsiittoisuudesta.

Ei ole mitenkään poikkeavaa, että kiinniotettu tiineenä oleva kissa synnyttää epämuodostuneita pentuja, joiden sisäelimet roikkuvat ruumiin ulkopuolella.

Osa ihmisistä kuvittelee vieläkin, että kissa pärjää Suomen luonnossa. He eivät hyväksy ajatusta, että heidän lähipiirissään liikkuva villiintynyt kissa on saatava loukutettua. Eläinsuojelijat ovat joutuneet selittelemään, miksi kissat on otettava kiinni, sillä osa ihmisistä suuttuu kissojen kiinniottamisesta.

Toki kissat huolehtivat rottapopulaatioista, sillä ne ovat liiankin tehokkaita petoja. Birdlifen arvion mukaan vapaana kulkevat kissat tappavat Suomessa vuosittain miljoonia lintuja.

Eläinsuojelijoiden mukaan kissakriisin ratkaiseminen vaatii kissojen pakollisen rekisteröinnin. Maa- ja metsätalousvaliokunnan tuore mietintö näytti rekisteröimiselle ja siruttamiselle vihreää valoa.

Ylen taannoisessa jutussa nostettiin huolenaiheeksi rekisteröinnistä ja siruttamisesta kissaihmisille koituva lisälasku. Kustannukset eivät taatusti harmita kissaihmisiä, jos niiden avulla saa estettyä epämuodostuneiden sisäsiittoisten kissanpentujen syntymisen.

Jatkoidea kissakriisin ratkaisemiseksi: näytetään jokaisen netin kissavideon aluksi video epämuodostuneista pennuista.

Kirjoittaja on HS:n aluetoimittaja Turussa.