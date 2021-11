Pormestarin ja apulaispormestareiden sopima menettelytapa budjettiesityksen salaamisesta on ristiriidassa sekä julkisuuslain että kuntalain kanssa.

Pormestari Juhana Vartiaisen (kok) käsitys hallinnon avoimuudesta ja päätösten valmistelun demokraattisuudesta ei näköjään sisällä meitä asukkaita. Hän ei näe mitään eroa aikaisempaan siinä, että budjettiesitys salataan asukkailta siihen asti, kunnes se on sovittu kaupunginhallituksen neuvotteluissa eikä asiaan voi käytännössä enää vaikuttaa (HS 27.10.).

Olen tehnyt kaupunginhallituksen suljettujen ovien takana käytäviin neuvotteluihin jaetusta virkamiesesityksestä julkisuuslain tarkoittaman kirjallisen tietopyynnön pormestarille ja kansliapäällikölle heti sen jälkeen, kun ilmeni, ettei pormestari julkista esitystä. Tähän noin viikko sitten tekemääni asiakirjapyyntöön ei ole vastattu.

Pormestarin ja apulaispormestareiden sopima menettelytapa kohtelee kuntalaisia hallintoalamaisina. Meille ei anneta mahdollisuutta osallistua tärkeimmän ja jokaista kuntalaista koskevan päätöksen valmisteluun. Kun tiedetään, että Helsinki on tehnyt satojen miljoonien eurojen ylijäämää, on budjetissa kyse myös isoista poliittisista valinnoista.

Pidän kyseenalaisena myös budjettiesityksen valmistelleiden virkamiesten osallistumista virkamiesesityksen salailuun. Sen jälkeen kun virkamiesvalmistelussa on tehty valmis budjettiesitys, joka on esitetty kaupunginhallituksen neuvotteluihin, on sitä mielestäni pidettävä julkisena asiakirjana. Sen salaamiselle ei ole mitään laissa tarkoitettuja perusteita.

Mielestäni menettely on ristiriidassa sekä julkisuuslain että kuntalain kanssa. Se asettaa kyseenalaiseksi myös Helsingin valtuuston päätökset asukkaiden osallistumisen edistämisestä.

Yrjö Hakanen

toimittaja, Helsinki

