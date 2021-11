Monet vanhemmat potevat samanlaista uupumusta kuin varhaiskasvatuksen työntekijät, joten myönteinen vuorovaikutus voi jäädä kotonakin vähäiseksi.

Varhaiskasvatuksen haasteet ovat nousseet vahvasti tapetille. On myös tuoreita tutkimustuloksia siitä, että suomalaiset vanhemmat kuuluvat maailman uupuneimpien joukkoon.

Lokakuussa julkaistu Lastensuojelun keskusliiton selvitys kertoo karua tarinaa siitä, kuinka vanhemmuuden tukeminen Suomessa on mennyt metsään: 44 prosenttia vanhemmista on käyttänyt kasvatuskeinona fyysistä tai henkistä kuritusta. Nousee iso huoli siitä, että näiden tilanteiden keskiössä on lapsi.

Pieni lapsi voi viettää suurimman osan hereilläoloajastaan varhaiskasvatuksessa. Turvattomat päivät varhaiskasvatusyksikössä muodostavat kasvavien ihmisten lapsuuden. Päiviä värittävät uupuneet aikuiset, vaihtuvat ihmiskontaktit ja levoton ympäristö.

Selvityksen mukaan monet vanhemmat potevat samanlaista uupumusta kuin varhaiskasvatuksen työntekijät, joten myönteinen vuorovaikutus voi jäädä kotonakin vähäiseksi. Ikävimmässä tapauksessa kasvatuskeinona on fyysistä ja henkistä kuritutusta. Mitä näissä oloissa kasvanut lapsi kantaa mukanaan aikuisuuteen? Millaisia työkaluja ja selviytymiskeinoja hän saa elämänsä varrelle?

On hienoa, että opettajien koulutuspaikkoja lisätään ja koulutustasoa varhaiskasvatusyksiköissä nostetaan. Koulutuspaikat kuitenkin kumisevat tyhjyyttään ja opettajan paikat jäävät täyttämättä, jollei kaikista selkeintä ja helpointa tietä asioiden korjaamiseksi oteta käyttöön. Raha on se, joka tässäkin tapauksessa ratkaisee. Ei henkilöstöä saa pysymään pelkästään sydämen kutsumuksella, vaikka sekin on tärkeää.

Entä kuinka monta uupunutta vanhempaa meillä olisi jatkossa, jos avun hakeminen olisi hyväksyttävämpää ja pieniin haasteisiin olisi saatavilla enemmän matalan kynnyksen tukea? Jos väsynyt vanhempi on täysin vailla keinoja lapsensa kanssa, hän luultavasti tarttuu omasta lapsuudestaan tuttuun toimintamalliin. Ehkä se oli vyöstä sormille, ehkä tylytystä tai virheistä huutamista. Hän ei voi vanhempana valita uudenlaista vuorovaikutusta lapsensa kanssa, jos ei itse ensin ole tietoinen, että sellainen on mahdollista, tai siitä, millaiset arvet hänen toimintansa lapseen jättää.

Kukaan vanhempi ei halua tietoisesti olla välinpitämätön lastaan kohtaan, eivätkä varhaiskasvatuksessa työskentelevät halua olla selviytymistilassa vaeltavia räjähdysherkkiä ihmisraunioita. Kukaan ei halua aiheuttaa tahallaan traumaa toiselle, vaan ihminen on tietyltä osin ympäristön tekijöiden summa. Niin on myös lapsi. Hän löytää vahvuutensa ja kasvaa sitä rohkeammaksi ja tasapainoisemmaksi, mitä enemmän häntä on kasvun varrella tuettu. Niin ympyrä kiertää kehää, ja nyt on aika valita, millainen kehä siitä muodostuu: hyvinvoinnin, tasapainon ja rauhallisen kasvuympäristön kehä vai uupumuksen, kaaoksen ja turvattomuuden sävyttämiä lapsuuden päiviä.

Lapsi sopeutuu kaikkeen eikä aina edes protestoi. Hän ottaa sen, mitä annetaan. Hän kehittää selviytymiskeinot ja kasvaa niiden turvin.

Arvoisat päättäjät, onko meillä varaa korjata vuosien päästä sitä vahinkoa, joka syntyy, kun näissä kasvuympäristöissä kasvaneista tulee aikuisia?

Kaisu Oikarinen

varhaiskasvatuksen opettaja, Helsinki

