Suomen lastenhoitoalan liitto esittää varhaiskasvatuksen työvoimapulaan populistisia ratkaisukeinoja (HS Mielipide 2.11.). Kelpoisuusehtojen alentaminen ei ratkaise työvoimapulaa, mutta se vesittäisi varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteutumisen.

Paikkaansa ei pidä myöskään väite, että ongelmat johtuisivat opettajille suunnatusta muutaman viikkotunnin työajasta lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin. Kaikkien ammattiryhmien työajan käyttö suunnitellaan esihenkilön valvonnassa, ja lapsiryhmän tarpeet ovat siinä aina etusijalla.

Lastenhoitajaa ei pidä jättää yksin lapsiryhmään, ja kokonaisvastuu on aina opettajalla. Vielä pitkään enemmistö henkilöstöstä on lastenhoitajia, mikä tuottaa omat rajoitteensa. Lain siirtymävaiheen jälkeen, kun opettajia on enemmän, on myös enemmän osaamista käytössä päivän eri tilanteissa.

Ammattijärjestöjen ylläpitämässä keskustelussa on tuotettu mielikuvia ”kylmästä pedagogiikasta” ja ”hoitajien lämpimästä sylistä”. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että kaikkein sensitiivisin työote erityisesti kaikkein pienimpien lasten ryhmissä on nimenomaan varhaiskasvatuksen opettajilla.

Pienten lasten pedagogiikka ei tarkoita aakkossulkeisia vaan edellyttää ennen kaikkea lasten tarpeiden herkkää tunnistamista. Varhaiskasvatuksen laadussa on valtakunnallisten arviointien perusteella parantamisen varaa.

Nykyinen, lastenhoitajaenemmistöinen henkilöstörakenne ei arviointien valossa näytä olevan toimiva. Laki säädettiin nimenomaan korjaamaan laadun ongelmia. Tämä vaatii pitkäjännitteistä sitoutumista lain tavoitteisiin. Ei lain vesittämistä lyhytnäköisin perustein.

Eeva-Leena Onnismaa

filosofian tohtori, Helsinki

Eira Suhonen

erityispedagogiikan dosentti, Helsinki

