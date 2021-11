EU:n geenitekniikkalainsäädäntö on tuotava nykyaikaan

Sääntelyn tulee perustua nykytietämykseen ja -teknologiaan.

Esa Lilja (HS 31.10.) toi esille tärkeitä näkökulmia EU:n geenitekniikkaa koskevasta lainsäädännöstä. Juttu kertoi, että ihminen on jalostanut kasveja aina, ensin valinnalla ja myöhemmin risteyttämällä.

Geenitekniikkaa alettiin ymmärtää ja hyödyntää kasvinjalostuksessa 1980-luvulla. Uudet 2000-luvulla kehitetyt genominmuokkaustekniikat ovat luonnollinen jatkumo kasvinjalostustyökalujen kehitykselle. Ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia, kun ihmiskunta on uusien globaalien haasteiden edessä. Uusilla nopeilla ja täsmällisillä jalostustekniikoilla voidaan esimerkiksi poistaa haitallisia aineosia kasveista, parantaa tautien, tuholaisten, talven tai kuivuuden kestävyyttä tai muuttaa kasvien ravitsemuksellisia ominaisuuksia.

Geenitekniikkaa hyödynnetään maailmalla jo laajasti. Muuntogeenisten kasvien turvallisuudesta on tutkimustietoa jo 30 vuoden ajalta ja erittäin laaja tieteellinen yhteisymmärrys. Lainsäädännön tulee seurata tieteen kehitystä, ja geenitekniikkaa tulee arvioida paitsi sen mahdollisesti aiheuttamien riskien myös siitä saatavien hyötyjen kautta.

On tosiasia, että EU:n 1990-luvulla kehitetty geenitekniikkalainsäädäntö on vanhentunut. Se ei enää vastaa nykytietämystä eikä ota huomioon teknologista kehitystä. Euroopan komissio on tänä vuonna todennut, että lainsäädäntö ei ole enää tarkoituksenmukainen. Sitä olisi mukautettava tieteen ja teknologian kehitykseen. Komissio julkaisi syyskuussa luonnoksen uusia kasvien genominmuokkaustekniikoita koskevan EU-lainsäädännön valmistelun tiekartasta. Luonnoksen mukaan komissio antaisi uuden säädösehdotuksen keväällä 2023.

Suomi edisti jo EU:n puheenjohtajakaudella vuonna 2019 aktiivisesti keskustelua uusien genominmuokkaustekniikoiden lainsäädännön selkeyttämisestä. Maa- ja metsätalousministeriö suhtautuu myönteisesti lainsäädännön nykyaikaistamiseen ja tukee vahvasti EU:n tiekartan mukaista geenitekniikkalainsäädännön uudelleenarviointia. Lainsäädännön päätavoite on ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden suojelu. Sääntelyn kohteena tuleekin olla lopputuote ja sen ominaisuudet eikä tekniikka, jolla kasveja jalostetaan.

Sanna Viljakainen

johtava asiantuntija

Sebastian Hielm

elintarviketurvallisuusjohtaja

maa- ja metsätalousministeriö

