Esitys susien tappamiseksi on surullinen

Maa- ja metsätalousministeriön esitys ministeri Jari Lepän (kesk) johdolla 20 suden tappamiseksi Etelä-Suomessa on pohjattoman surullinen.

Ministeriön vihamielisyys luonnonvaraisia villieläimiä kohtaan herättää suurta huolta aikana, jolloin ilmastonmuutoksen lisäksi maapalloa uhkaava lajikato koskettaa meitä jokaista. Ministeriön valitsema linja osoittaa piittaamattomuutta suomalaista luontoa kohtaan.

Erityisesti susia koskevissa päätöksissä suurin painoarvo on luovutettu metsästäjille, eläintilallisille sekä porotaloutta harjoittaville. Käytännössä kaikille niille, joiden toiminta perustuu eläimistä saatavaan hyötyyn. Luonnon ja eläinten oikeuksia puolustavien ääni on sivuutettu. Tämä asia on korjattava.

Luonnonvaraisten villieläinten kohtalosta päättäessä keskustelusta puuttuu johdonmukaisesti eläineettinen eläimen itseisarvoon perustuva pohdinta. Jokainen eläin on tunteva olento ja tärkeä juuri sellaisena kuin on. Eläimet tahtovat vain elää aivan kuten me kaikki muutkin haluamme.

Sami Säynevirta

järjestöpäällikkö, Luonto-Liitto

