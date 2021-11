Hoidettu ja nopeasti kasvava talousmetsä toimii tärkeänä hiilinieluna.

Olen metsänomistajana osallistunut metsänhoitoon ja seurannut alan kehitystä. Ihmettelen, miten Suomen metsänhoitoa vain arvostellaan. Kiitosta ei näy juuri missään, vaikka esimerkiksi puuston tilavuus on kasvanut 50 vuodessa miljardi kuutiometriä ja viime vuosien kasvu on ollut 20–30 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Näin myös hiilinielu jatkaa kasvuaan. Ilmaston kannalta tärkeään hiilinielun kasvuun ei muualla ole päästy. Metsäklusteri työllistää lähes 200 000 suomalaista. Suomen tavaraviennistä metsäteollisuuden viennin osuus on noin 20 prosenttia. On myös huomioitava, että metsätalouden osuus kansantuloon muualla on Suomeen verrattuna minimaalinen.

Keski-Euroopan maissa olen nähnyt avohakkuita kuusimetsissä, myös suojelumetsissä. Avohakkuilla ja puulajien vaihdolla estetään tuhojen leviämistä. Samanlainen tilanne on jo nähtävissä Etelä-Suomen kuusikoissa, tätä ilmastonmuutos vielä nopeuttaa. Samalla tavalla pitäisi tuhoja torjua myös meillä.

Hoidettu ja nopeasti kasvava talousmetsä toimii tärkeänä hiilinieluna. Harvennus­hakkuiden jälkeiset kannot, juuret ja oksat antavat lahottajille jyrsittävää jatkuvasti. Vanhoissa metsissä on lahottajille enemmän herkkuja, mutta kasvun hiipuessa ilmaston kannalta elintärkeää hiilinielua ei synny.

Puutuotteilla on jatkuvasti kysyntää. Mikäli meidän osuutemme supistuu, se siirtyy muualle, missä metsänhoito ja suojelu on täysin puutteellista. Ei suojelumetsiä Etelä-Suomen kuusikkoihin. Uusia suojelumetsiä pitäisi suunnitella vain sellaisille alueille, joissa taloudellinen metsänhoito ei ole järkevää.

Tapani Nikkari

Espoo

