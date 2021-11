Ihmiset eivät tule ulkomailta Suomeen huoltosuhdetta korjaamaan, vaan vain siinä tapauksessa, että he voivat parantaa elintasoaan ja heidät ollaan valmiita ottamaan vastaan. Heidän pitää tuntea olevansa tervetulleita.

Moni suomalainen tuntee televisiosarjan Australian rajalla. Ohjelmassa seurataan Australian rajoja vartioivien työtä lentoasemilla ja merialueilla. Ohjelman perusasetelma on, että Australia on puhtaan kullan ja juoksevan hunajan maa, jota pitää varjella rahattomilta pummeilta, matkatavaroihin kätketyiltä siemeniltä sekä työmarkkinoille tunkeutuvilta onnenonkijoilta.

Asenne muistuttaa Suomen suhtautumista maahanmuuttoon.

Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva esitteli noin viikko sitten kymmenen kohdan ohjelman maahanmuuttopolitiikan muuttamiseksi. Eva arvioi, että Suomi tarvitsee satatuhatta työntekijää ulkomailta vuoteen 2030 mennessä. Eva listaa useita ideoita. Yksi kiinnostavimmista, konkreettisimmista ja samalla ongelmallisimmista on ajatus, jonka mukaan EU:n ulkopuolelta tuleva työnetsijä saisi Suomeen pitkän työnhakuviisumin, mutta hänellä ei olisi viisumin voimassaoloaikana oikeutta sosiaaliturvaan. Puoli vuotta tai vuosi ilman sosiaaliturvaa on niin pitkä aika, että ehdotus tuskin täyttäisi perustuslain vaatimuksia.

Oleellisinta Evan ja muidenkin maahanmuuttoa pohtineiden raporttien takana on kuitenkin se, että Suomen on pakko muuttaa asennettaan – kunnolla ja pian. Suomessa on jo nyt huutava työvoimapula. Tätä ongelmaa ei saada korjattua riittävästi eikä riittävän nopeasti kotimaan työttömiä työllistämällä. Eikä työpaikkojen määrä ole vakio. Jakajaa kasvattamalla jaettavakin yleensä kasvaa, sanoisi matemaatikko.

Rajoittaminen ja estely ovat hallinnon perinteisiä rajamuodollisuuksia. Maahan tulevan pitää avata elämänsä matkalaukut ja kertoa, että mikään laukuissa oleva ei ole uhka Suomelle.

Asenne on tuhoisa huoltosuhteen heikentyessä. Suomen on pakko siirtyä päinvastaiseen asenteeseen: meidän on houkuteltava työvoimaa ulkomailta. Me emme voi edes odotella saapuvia, vaan heitä on haettava. Onnensa onkijoita on kalastettava. Suomen työmarkkinoita on mainostettava: muut ikääntyvät maat kilpailevat samasta saaliista eikä Suomi ole erityisen houkutteleva kohde.

Muutos ei synny vain poliittisen eliitin tahdonilmauksista, tekemällä työvoimapulasta laskelmia tai esittelemällä hurskaita toiveita sosiaalisessa mediassa. Hallintokulttuuri elää eilistä. Työperäisen maahanmuuton hidasteita on yritetty poistaa resursseja lisäämällä, mutta kun toimintakulttuurin muutos on jäänyt vajaaksi, lopputuloskin on jäänyt vajaaksi.

Tämän on saanut havaita moni sellainenkin EU:n ulkopuolelta tuleva työntekijä, jota Suomi tarvitsisi kipeästi. Lupien käsittelyyn saattaa mennä kuukausia – niin kauan, että työtä ei kannata ottaa vastaan.

Ihmiset eivät tule ulkomailta Suomea ja huoltosuhdetta korjaamaan, vaan vain siinä tapauksessa, että he voivat parantaa elintasoaan ja heidät ollaan valmiita ottamaan vastaan. Heidän pitää tuntea olevansa tervetulleita. Se tunne kylmenee nopeasti, jos asenne on kuin Australian rajalla – jos esimerkiksi osaaja nipin napin kelpaa, mutta puoliso jää rajan taakse siksi, että perheen tulot eivät vastaisi Suomen korkeita vaatimuksia.

Politiikan populistit sotkevat tahallaan tai tahattomasti turvapaikanhakijat ja työperäisen maahanmuuton. Näin kävi esimerkiksi Liike Nytin ja perussuomalaisten yhteisessä välikysymyksessä, jossa maahanmuutosta maalattiin erittelemätön uhkakuva suurella pensselillä. Tällainen niin sanottu kansallismielisyys vahingoittaa kansallista etua. Turvapaikanhakijoiden oikeudenmukaiseen kohteluun velvoittavat kansainväliset sopimukset, ja työperäisen maahanmuuton lisäämiseen velvoittaa Suomen etu.

Moni suomalainen tuntuu tämän ymmärtävänkin. Evan kesällä julkistamassa kyselyssä lähes puolet vastanneista katsoi, että väestön ikääntyminen edellyttää työperäisen maahanmuuton helpottamista. Suopeus on kasvanut tässä mittauksessa monen vuoden ajan. Ilona Lahdelman väitöskirja taas kertoo, että suhtautuminen maahanmuuttajiin on yllättävän myönteinen erityisesti pienillä paikkakunnilla, joissa kontakteja on enemmän. Näyttää siltä, että nämä populistien kalavedet ehtyvät. Aika on kypsä asenteiden muuttamiselle.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.