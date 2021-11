Myös keskuspankkien on oltava torjumassa ilmastonmuutosta. Voimme luopua hiilen käytöstä, kun uudistamme ja elvytämme taloutta.

Glasgow’n ilmastokokous on hyvä tilaisuus viitoittaa tie päästöttömään maailmaan. Hiilidioksidipäästöjen lopettaminen on ainoa tapa torjua katastrofaalista ilmastonmuutosta. Siirtymän pitää olla riittävän nopea, jotta Pariisin sopimuksen tavoitteisiin päästään – vielä ei ole liian myöhäistä.

Siirtyminen vihreämpään talouteen ei ole ilmaista, mutta siihen liittyy myös monenlaisia mahdollisuuksia. Aurinkoenergiasta on tullut tekniikan kehityksen myötä huomattavasti aiempaa edullisempaa, ja se on nyt yksi halvimpia tapoja tuottaa sähköä. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan yli puolet Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista päästövähennyksistä voidaan saavuttaa ilman, että siitä koituisi lisäkustannuksia sähkön käyttäjille.

Uusiutuvat energialähteet eivät yksin riitä, eikä kaikilla sektoreilla ole vielä tarvittavaa teknologiaa. Emme voi tietää, millainen talous on 30 vuoden kuluttua ja miten ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa.

Keskuspankeissa on ymmärretty, että uskottavan inflaatiotavoitteen avulla voidaan ohjata inflaatio-odotuksia taloudessa. Samalla tavoin valtiot voivat laatia uskottavia suunnitelmia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ohjata kansalaisten ja yritysten toimintaa viestimällä niistä selkeästi.

Vihreän siirtymän onnistumiseksi esimerkiksi hiilen hinnoittelussa on otettava huomioon kaikki kustannukset, joita päästöistä koituu ympäristölle ja yhteiskunnalle paitsi nyt myös tulevaisuudessa. Toistaiseksi siitä ollaan vielä kaukana. Fossiilisia polttoaineita jopa tuettiin maailmanlaajuisesti 450 miljardilla dollarilla vuonna 2020.

Energian voimakas hinnannousu voi vaikeuttaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämää. Päästöttömään maailmaan siirtyminen on siis suunniteltava huolella, jotta se voi tapahtua oikeudenmukaisesti ja hyödyt jakautuvat tasapuolisesti.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää myös huomattavia teknologisia innovaatioita ja investointeja. Julkisten investointien myötä yksityisetkin investoinnit lisääntyvät, ja rahoitussektori voi vaikuttaa kehitykseen merkittävästi. Rahoituslaitoksilla pitäisi olla siirtymäsuunnitelmat, joista ilmenee, miten ne aikovat mukautua päästöttömään maailmaan.

Rahoituslaitosten yhteenliittymä Glasgow Financial Alliance for Net Zero edistää suunnittelua. Kun tiedot ympäristöriskeistä julkistetaan vertailukelpoisesti ja ne pystytään tarkastamaan, varat voivat keskittyä sinne, missä niitä todella tarvitaan, eikä rahoitusta käytetä viherpesuun.

Ilmastonmuutos edellyttää toimia myös keskuspankeilta. Luonnonkatastrofit ja vihreä siirtymä vaikuttavat inflaatioon ja siten suoraan Euroopan keskuspakin (EKP) ensisijaiseen tehtävään eli hintavakauden ylläpitämiseen. Siksi kiinnitämme ilmastonmuutokseen yhä enemmän huomiota. Ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä pankeille ja EKP:n taseelle.

Noin sata keskuspankkia ja finanssivalvojaa on mukana Network for Greening the Financial System -verkostossa. Se kehittää ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaa rahoitussektorilla ja edistää vihreän siirtymän rahoitusta.

EKP on luvannut toimia omalla vastuualueellaan päättäväisesti. EKP auttaa muitakin päätöksentekijöitä edistämään Pariisin sopimuksen tavoitteiden toteutumista ja hillitsemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Ilmastonmuutos oli tärkeä osa myös hiljattain päättynyttä rahapolitiikan strategian uudelleenarviointia. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi laadittiin kunnianhimoinen toimintasuunnitelma, joka ohjaa tulevaa työtämme.

Vihreästä siirtymästä aiheutuu nyt kustannuksia, mutta ne jäävät pitkällä aikavälillä paljon pienemmiksi kuin metsäpalojen, helleaaltojen, kuivuuden ja muiden luonnonkatastrofien ehkäisystä koituvat hyödyt.

Voimme luopua hiilen käytöstä, kun uudistamme ja elvytämme taloutta pandemian jäljiltä. Siirtyminen päästöttömään maailmaan on ainoa keino tuoda valoa ihmiskunnan tulevaisuuteen. Kuten ranskalainen kirjailija Antoine de Saint-Exupéry totesi, oikea aika toimia on aina käsillä.

Christine Lagarde

Kirjoittaja on Euroopan keskuspankin pääjohtaja.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja.