Tutkimukset osoittavat, että sensitiivisin työote pienimpien lasten ryhmissä on nimenomaan varhaiskasvatuksen opettajilla.

Eila Seppälä-Vessari (HS Mielipide 2.11.) näkee syyn varhaiskasvatuksen ongelmiin laissa, joka nostaa päiväkotien henkilöstön koulutus- ja osaamistasoa vuonna 2030. Osaamistason nosto ei ole syy jo vuosien mittaiseen mitoitussäädösten ja henkilöstöpulan aiheuttamaan problematiikkaan.

Varhaiskasvatuslaki toi varhaiskasvatuksen entistä vahvemmin koulutusjärjestelmän osaksi ja asetti vaatimuksen korkeatasoiselle pedagogiselle toiminnalle. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogisen toiminnan järjestäminen sekä suunnittelu, arviointi ja kehittäminen lapsen ja lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi edellyttävät korkeatasoista osaamista. Juuri sitä opettajankoulutuksessa tuotetaan.

Varhaiskasvatuksen laadussa on puutteita nykyisellä henkilöstörakenteella, jossa on vajausta yliopistokoulutetuista opettajista. Osaamisvajetta on erityisesti lasten kielen kehityksen tukemisessa, taidekasvatuksen toteutuksessa ja alle kolmivuotiaiden pedagogiikassa. Tutkimukset osoittavat, että sensitiivisin työote pienimpien lasten ryhmissä on nimenomaan varhaiskasvatuksen opettajilla. Osaamisvajetta ei ratkaista sillä, että romutetaan lainsäädäntö, joka viimein korjaa kehittämistarpeen.

Anitta Pakanen

puheenjohtaja

Varhaiskasvatuksen opettajien liitto

Auli Setälä

erityisasiantuntija

Opetusalan ammattijärjestö OAJ

