Taiwanin ympärille kehkeytynyt vyyhti muistuttaa ensimmäistä maailmansotaa edeltäneitä asetelmia.

Pitkään suhteellisen vakaana pysynyt Taiwaninsalmi on viime vuosina muuttunut epävakaammaksi. Hermostuneisuudesta kielii Yhdysvalloissa kuumana käyvä keskustelu muuttuvasta voimatasapainosta ja maan Taiwanin-politiikasta.

Presidentti Joe Biden on tänä vuonna jo kahteen otteeseen sanonut julkisesti, että Yhdysvallat tulee Taiwanin avuksi, jos Kiina hyökkää. Kummallakin kerralla Valkoinen talo on nopeasti kiistänyt Yhdysvaltojen politiikan muuttuneen.

Yhdysvallat tunnusti Kiinan kansantasavallan ainoaksi legitiimiksi Kiinan hallitukseksi vuonna 1979. Samalla Yhdysvallat kuitenkin sitoutui yksipuolisesti huolehtimaan entisen liittolaisensa Kiinan tasavallan eli Taiwanin turvallisuudesta säätämällä tästä lain (Taiwan Relations Act).

Kyseessä ei ole Yhdysvaltojen ja Taiwanin sotilasliitto, eikä Yhdysvallat ole antanut Taiwanille muodollisia turvallisuustakeita. Yhdysvallat sitoutuu laissa kuitenkin myymään Taiwanille aseita puolustustarkoituksiin. Samalla ilmaistaan, että Taiwaninsalmen rauha ja vakaus on Yhdysvalloille eduksi ja että maa ryhtyisi ”sopiviin toimiin”, jos nämä ovat uhattuina.

Yhdysvaltojen Taiwanin-politiikkaa on leimannut strateginen monitulkintaisuus (strategic ambiguity). Sen on tarkoitus toimia pelotteena Kiinalle, estää Taiwanin itsenäistyminen ja ehkäistä presidentin omavaltaiset toimet edellyttämällä kongressin osallistumista Taiwania koskeviin päätöksiin.

Yhdysvallat halusi estää yksipuoliset muutokset Taiwanin asemaan ylläpitämällä epämääräistä pelotetta ja yhtä epämääräisiä turvatakeita. Harjoitettu politiikka toimi pitkään melko hyvin. Kiinalla ei ole ollut tosiasiallista sotilaallista kykyä muuttaa tilannetta, ja Taiwankin tiesi, missä raja kulki.

Taiwanin poliittinen järjestelmä ja taiwanilaisten identiteetti on kuitenkin 1990-luvulta alkaen erkaantunut Kiinasta yhä selvemmin. Kiinakin on nykyisin sotilaallisesti selvästi vahvempi kuin Taiwaninsalmen ohjuskriisin aikana vuosina 1995–1996. Kriisin jälkeen Kiina on systemaattisesti rakentanut kykyä vallata Taiwan ja harjoitellut tätä tavoitetta varten.

Itsenäisyysmielisen DPP-puolueen palattua Taiwanissa valtaan vuonna 2016 vuoropuhelu Kiinan kanssa on ollut jäissä. ”Keskustelua” on jatkettu sotaharjoituksilla, uusien asejärjestelmien esittelyllä ja muulla sotilaallisella toiminnalla.

Kiina on tasaisesti lisännyt painetta Taiwania kohtaan lennättämällä yhä enemmän kalustoa Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusalueen sisällä, kyberhyökkäyksillä ja sijoittamalla paljon aluksia Taiwanin hallinnassa olevien Manner-Kiinan rannikolla sijaitsevien saarten lähelle.

Kiinakin harrastaa strategista epämääräisyyttä ”harmaan alueen” sotilastoiminnallaan. Ulkopuolelta voi olla vaikea nähdä, milloin on tosi kyseessä. Taiwan on vastannut kasvattamalla puolustusbudjettia ja aseostoja Yhdysvalloista kiihdyttämällä.

Kiinan laajamittainen hyökkäys Taiwaniin ei ole lähiaikoina todennäköinen. Silti huolestuneisuus Kiinan aikeista on selvästi kasvanut.

Taiwanin ympärille kehkeytynyt vyyhti muistuttaa ensimmäistä maailmansotaa edeltäneitä asetelmia. Kuten Balkan 1900-luvun alussa, Taiwan on nyt ruutitynnyri, johon kilpailevat suurvallat sitovat arvovaltaansa. Vallitsee epätietoisuutta toisten osapuolten aikeista ja kyvykkyyksistä, eivätkä sopimusten ja sitoumusten seuraukset ole selviä. Suurin pidäke konfliktille ja suurvaltojen suoralle yhteenotolle on, että panokset ovat esimerkiksi ydinaseiden takia korkeat.

Yhdysvalloissa on vaadittu omalta maalta strategista selkeyttä, jotta Kiina ymmärtäisi pitää näppinsä erossa Taiwanista. Toisaalta moni pitää liiallista selkeyttä vaarallisena, koska se voisi laukaista avoimen konfliktin.

Bidenin puheet Taiwanista saattoivat olla vain tahattomia lipsahduksia, mutta onko saman lipsahduksen toistuminen enää sattumaa? Entä jos tarkoituksena oli lähettää strategiseen monitulkintaisuuteen kääritty selkeä viesti, virallista linjaa muuttamatta?

Mikael Mattlin

Kirjoittaja on valtio-opin professori Turun yliopistossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.