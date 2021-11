Jos pyöräliikenteen kasvutavoitteet halutaan saavuttaa, tarvitaan turvallinen, sujuva ja houkutteleva liikenneympäristö.

Suomen valtio on sitoutunut lisäämään kävellen ja pyörällä tehtäviä matkoja vuoteen 2030 mennessä 30 prosentilla. Tavoite on myös osa fossiilittomaan liikenteen tiekarttaa. Siinä on määritelty, että jalankulkuun ja pyöräliikenteeseen investoidaan 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2022–2024.

Hallituksen vuoden 2022 budjettiesityksessä on kuitenkin varattu kunnille myönnettävään jalankulun ja pyöräliikenteen investointitukeen vain neljä miljoonaa euroa. Kaikista väyläverkon kehittämismenoista tämä on vain 0,6 prosenttia.

Samaan aikaan Väylävirasto, ely-keskukset ja kaupungit suunnittelevat ja toteuttavat isoja tiehankkeita ja eritasoliittymiä, vaikka valtion tavoitteena on vähentää yksityisautoilua erityisesti kaupunkiseuduilla.

Kansalaiset ovat kuitenkin valitsemassa pyörän yhä useammin. Muoti- ja urheilukauppa ry:n ennusteen mukaan tänä vuonna myydään ennätykselliset 388 000 polkupyörää. Tämä on 130 000 pyörää enemmän kuin vuonna 2019.

Jos pyöräliikenteen kasvutavoitteet halutaan saavuttaa, tarvitaan turvallinen, sujuva ja houkutteleva liikenneympäristö. Ensi vuoden panostuksilla ei sellaista rakenneta. Siksi budjetissa on osoitettava 40 miljoonaa euroa jalankulun ja pyöräliikenteen edistämiseen, jotta päästöt vähenevät ja kansanterveys paranee.

Matti Koistinen

toiminnanjohtaja, Pyöräliitto

