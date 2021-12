Ongelmana on, että EU:n direktiivi määrittelee suuren osan muokatuista biopohjaisista materiaaleista muoveiksi.

Suomen metsissä ja maaperässä piilee aarreaitta, jota emme osaa vielä kunnolla hyödyntää. Vaikka metsäteollisuus on yksi kansantaloutemme kivijalka, biomassa on Suomessa yhä täysin aliarvostettua.

Suomen metsien jalostusaste on edelleen matala, ja biomassa nähdään vielä liian usein energianlähteenä. Sen sijaan, että energiajakeesta tehtäisiin lisäarvoa tuottavia materiaaleja ja tuotteita, ylijäänyt biomassa jalostetaan polttoaineeksi.

Meillä on tapana ajatella virheellisesti, että kun puu hakataan metsästä tai biomassaa kerätään pellolta, se poistuu heti varastoituneen hiilen kokonaismäärästä. Aivan kuin hiilidioksidi saman tien haihtuisi savuna ilmaan. Tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota siihen, miten biomassa hyödynnetään.

Biopohjaiset materiaalit tarjoavat valtavia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjuntaan. Jo nyt niistä osataan valmistaa tuotteita korvaamaan esimerkiksi muovia, tekstiilejä ja jopa hammasimplantin kruunuja. Näin biopohjaisilla tuotteilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita.

Biopohjaiset tuotteet toimivat myös hyvinä hiilivarastoina. Suomen metsiin mahtuu vain rajallinen määrä puuta. Siksi hiiltä kannattaisi sitoa biopohjaisista materiaaleista valmistettuihin tuotteisiin, joiden raaka-aineet voidaan kierrättää useita kertoja.

Maailmanlaajuisesti paperia ja kartonkia valmistetaan yhtä paljon kuin muovia, mutta painopaperin määrä vähenee koko ajan. Siirtymällä biopohjaisten tuotteiden jalostamiseen voisimme leikata muovin kasvun – mutta niin, ettei biomassan tuotantoa tarvitse lisätä.

Valitettavasti biopohjaisten tuotteiden kehitystä jarrutetaan väärän suuntaisella sääntelyllä. Kesällä voimaan tulleen EU:n kertakäyttömuovidirektiivin määritelmä muoville tekee hallaa biopohjaisten materiaalien kehitykselle.

Ongelmana on, että direktiivi määrittelee muovin prosessin kautta: sen mukaan muovia ovat kaikki polymeerit, jotka eivät esiinny luonnossa itsestään eli joita on käsitelty jonkin kemiallisen prosessin avulla. Poikkeuksena direktiivissä on erikseen mainittu sellunkeitto sekä viskoosi- ja lyocell-tuotteet, jotka ovat yleisimpiä muokattuja puupohjaisia selluloosakuituja. Kaikki muut biopohjaisten materiaalien kehitelmät on määritelty muoviksi – vaikka ne olisivat biohajoavia.

Direktiivin mukaan muoviksi lasketaan esimerkiksi biopohjainen imukykyinen materiaali, jolla voisi korvata vaipoissa imuaineena käytettävää muovia. Koska materiaalin selluloosaa on muokattu kemiallisesti, jotta se ottaisi sisäänsä paljon vettä, direktiivi määrittää sen muoviksi – huolimatta siitä, että materiaali on biohajoavaa ja valmistettu uusiutuvista raaka-aineista.

Tieteen näkökulmasta biopohjaisia ovat kaikki raaka-aineet, jotka ovat syntyneet luonnossa yhteyttämisen tuloksena. Merkittävää materiaalien valmistuksen kannalta on, kauanko raaka-aineella kestää uusiutua ja millaisia ominaisuuksia ja vaikutuksia kehitetyllä materiaalilla on. Jos ei aiheuteta haittaa, ei pitäisi olla väliä, kuinka materiaali valmistetaan.

Ongelman ytimessä on, että ilmastopäästöjen sääntely ja muovin vähentämiseen tähtäävä sääntely ovat osittain ristiriidassa keskenään. Biomateriaalin käyttö on edullinen tapa vähentää fossiilisen hiilen käyttöä, mutta ympäristön rajallisenkin likaantumisen ehkäisemiseksi biopohjaisia materiaaleja pyritään rajoittamaan.

Lainsäätäjien tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten sovittaa yhteen eri tavoitteisiin tähtäävä sääntely. Sääntely tarvitsee selkeitä mittareita, joilla ohjataan siihen, kiertääkö materiaali tai paljonko jätettä tai päästöjä sen valmistuksessa syntyy. Ei määritellä tekoja vaan toivottuja vaikutuksia.

Biopohjaisilla tuotteilla voi olla merkittävä rooli niin ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin suomalaisten yritysten liiketoiminnan ja viennin kasvattamisessakin.

Lainsäätäjien tulisi toimia kehityksen kirittäjinä, ei jarruna.

Ali Harlin

Kirjoittaja on tutkimusprofessori Teknologian tutkimuskeskuksessa (VTT).

