Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa, että Glasgow’n ilmastokokouksesta on saatu lupaavia viestejä.

”Yli sata valtiota, Suomi muiden joukossa, sitoutuu lopettamaan metsien hävittämisen vuoteen 2030 mennessä. Julistuksen ovat allekirjoittaneet myös Brasilia, Venäjä ja Kiina, joiden johtajat eivät osallistu kokoukseen.”

”Useat maat ovat lisäksi sitoutuneet leikkaamaan ihmisen toiminnasta aiheutuvia metaanipäästöjä 30 prosentilla. Niiden vähentäminen on tehokas keino hidastaa lämpenemistä, sillä metaani on hiilidioksidia monta kertaa tehokkaampi kasvihuonekaasu, jonka vaikutus ilmaston lämpenemiseen on jopa kolmanneksen luokkaa.”

”Sitoumuksen vaikutusta heikentää se, että Venäjä ja Kiina eivät ole sitä allekirjoittaneet. Metaania karkaa muun muassa öljy- ja kaasuputkien vuodoista, vanhoista hiilikaivoksista, riisiviljelmiltä ja karjantuotannosta.”

”Glasgow’n kokouksessa jatketaan Pariisissa vuonna 2015 tehtyjen ilmastopäätösten toteuttamista ja myös tiukentamista. Paineet onnistumiselle ovat valtavat, sillä elokuussa kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi raportin, jonka mukaan olemme matkalla kohti 2–3 asteen lämpötilan nousua, kun tavoite on rajoittaa nousu 1,5 asteeseen.”

”Valtionpäiden poistuttua Glasgow’sta kokouksessa alkaa arkisempi puurtaminen, jossa neuvottelijat yrittävät sopia siitä, miten maat raportoivat omista toimistaan, miten ja missä tahdissa ne tiukentavat omia sitoumuksiaan ja miten sekä kenen hyväksi voidaan laskea päästöjä kompensoivat toimenpiteet, jotka toteutetaan jonkin toisen maan alueella. Vaarana on, että kompensaatiot lasketaan sekä maksajan että kohdemaan hyväksi.”

Ilta-Sanomien mukaan EU näyttää joutuneen suurten lupausten ja arkitodellisuuden väliseen vaikeaan ja ehkä kiusalliseenkin ristivetoon.

”EU on sitoutunut maailman suurten talousmahtien kovimpiin ilmastotavoitteisiin, ja siksi EU esiintyy Glasgow’nkin kokouksessa esimerkkinä muille maille.”

”Samaan aikaan ilmastokokouksen juhlapuheiden kanssa EU käy toisaalla vaikeata vääntöä ’vihreän siirtymänsä’ käytännön toteutustavoista.”

”Erityisen vaikea kiistakysymys on, miten ydinvoima ja maakaasu on tarkoitus luokitella energialajien ’vihreysasteikolla’.”

”Kompromissi vesittäisi EU:n vihreitä lupauksia, sillä ydinvoima tai maakaasu eivät kumpikaan ole yhtä puhtaita saati uusiutuvia niin kuin esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoima.”

”Mutta toisin kuin juhlapuheiden lupausten, arkitodellisuuden on usein pakko taipua kompromisseihin – tai muuten lupaukset eivät käy toteen edes vesitettyinä.”