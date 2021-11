Anneli Jäätteenmäen kuvaus omasta erostaan Politiikka-Suomi-sarjassa liikuttaa 18 vuotta myöhemmin.

Pimeitä iltoja on tänä syksynä valaissut Ylen dokumenttisarja Politiikka-Suomi. Suomen ykkösrivin poliitikot kertovat kokemuksistaan ja koettelemuksistaan viime vuosi­kymmenten aikana.

Sarjan vetovoima perustuu intimiteetin ja etäisyyden yhdistelmään. Tekijät ovat selvästi onnistuneet luomaan turvallisen ilmapiirin, joka on saanut poliitikot avautumaan. Samalla aika antaa etäisyyttä. Se ansiosta poliitikot pystyvät myös tarkastelemaan uransa vaikeita hetkiä.

Mieleen jää muutama lause.

Arja Alho (sd) kertoo, kuinka perhe seurasi hänen eroonsa johtanutta kujanjuoksua: ”Lapset sanoivat mulle välillä kotona, että äiti äiti, tule äkkiä kattoon, nyt se Arja Alho on taas telkkarissa.”

Jutta Urpilainen (sd) muistelee valtiovarainministeriaikoja: ”Lähes päivittäin sanoin itselleni, että muista Jutta, tämä on väliaikaista. Että henkisesti pidä koko ajan ovi raollaan ja jalka siellä raossa. Autonkuljettajat ja mielettömät infrastruktuurit, jotka sun ympärillä on… Tämä on vain hetken huuma, ja sitten tämä menee ohi.”

Antti Kaikkonen (kesk): ”Kannattaa suhtautua arvostavasti myös niihin, joilla sitä valtaa on välillä vähemmän, koska tilanteet yleensä muuttuu ja asiat voi kohta olla taas vähän toisinpäin.”

Aina edes aika ei auta.

Katselin itse juhannuksen 2003 alla eduskunnan toimittajalehteriltä, kun pääministeri Anneli Jäätteenmäki (kesk) puolustautui mylvivän eduskunnan edessä. Nuo päivät olivat politiikan toimituksessa kiihkeää aikaa; muistan seuranneeni yhtä kansanedustajaa naistenvessaan asti saadakseni kommentin.

Jäätteenmäen erottua näin hänet joskus lenkillä Töölönlahdella. En tuntenut häntä niin hyvin, että olisin kehdannut kysyä kuulumisia.

Vuonna 2021 Jäätteenmäki sanoo Politiikka-Suomen haastattelussa erostaan näin: ”Elämä on myös opettanut, että olen aika varovaisesti asiasta sanonut, koska se on itselle tietysti vaikea asia. Se on pistetty tuonne syvälle, eikä sitä ole käsitelty.”

Eikä sitä ole käsitelty.

Tämä on syvästi liikuttava lausunto 18 vuotta myöhemmin.

Toimittajien tehtävä on ennen kaikkea kertoa poliitikkojen julkisesta roolista: siitä, miten nämä käyttävät valtaa, jonka äänestäjät ovat antaneet. Mutta toimittajienkin kannattaa muistaa, että kameroiden poistuttua jäljelle jää ihminen, jonka pitäisi jaksaa eteenpäin.

Politiikka-Suomi muistuttaa monella suulla, että sekä uran huipulla että huipun jälkeen voi olla hyvin yksinäistä. Siksi kannattaa aina olla myös se toinen elämä.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.