Alakoulussa arviointia on pehmennetty

Lukiossa on menty päinvastaiseen suuntaan. On syntynyt kuilu, jonka lapsi joutuu koulupolullaan ylittämään.

Lukiolaisten uupumuksen lisääntymisestä on puhuttu paljon. Yhdeksi tärkeimmistä syistä tähän on esitetty ylioppilaskirjoitusten kasvanutta painoarvoa jatko-opiskelumahdollisuuksia määrittävänä tekijänä. Kilpailu opiskelupaikoista alkaa entistä aiemmin. Median lukiosta yleisemminkin piirtämä kuva on hyvin samankaltainen.

Kahdenkymmenen vuoden luokanopettajakokemuksella voin sanoa alakoulun kulkeneen täysin päinvastaiseen suuntaan. Arviointia on ”pehmennetty” tiukasta osaamisen arvioinnista kohti työskentelyn arviointia. Oppilaiden yksilöllisyyden ja henkilökohtaisten valmiuksien korostaminen on lisääntynyt. Kaikille pystytään tarjoamaan sopivia onnistumisen kokemuksia. Samaan aikaan oppilaiden kilpailuttamisesta keskenään on tullut lähes tabu.

Ottamatta kantaa siihen, kumpi suuntaus on oikea, totean tämän kehityksen johtavan kuiluun, jonka lapsi joutuu jossain kohtaa koulupolullaan ylittämään.

Tatu Luoto

luokanopettaja, Helsinki

