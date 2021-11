Vuosittain lähes kolmannes väestöstä käyttää yksityislääkäripalveluita.

Kela-korvausten tulevaisuus on parhaillaan parlamentaarisen työryhmän arvioinnissa. Korvausten tarkoitus on ollut taloudellisesti mahdollistaa julkisten palvelujen lisäksi myös yksityisten terveyspalvelujen käyttöä. Tästä tarkoituksesta on vähitellen etäännytty, ja potilaiden oma maksuosuus on nykyään korkea. Etenkin pienituloisten mahdollisuudet palveluiden käyttöön ovat heikentyneet.

Vuosittain lähes kolmannes väestöstä käyttää yksityislääkäripalveluita. Ne tarjoavat kustannusvaikuttavasti etenkin suoria avohoidon erikoislääkäripalveluita, jotka muutoin laajasti puuttuvat.

Korvausten poistaminen sitoisi yksityisten terveyspalvelujen käytön yhä enemmän maksukykyyn ja vakuutuksiin. Päinvastaiseen kehitykseen tulisi pyrkiä. Nyt kaikille pakollinen sairaanhoitomaksu tulosidonnaisena on tuloeroja tasaava. Suurituloiset maksavat enemmän, mutta Kela-korvaukset ovat kaikille samat.

Yksityissektori on tarkoituksenmukainen tarjotessaan julkissektoria tukevia ja täydentäviä palveluita, mutta ei johtaessaan väestön jakautumiseen. Tämä puoltaa Kela-korvausten säilyttämistä ja itse asiassa niiden kehittämistä vastaamaan palvelutarpeisiin paremmin.

On ehdotettu esimerkiksi Kela-korvausten korottamista kohdennetusti kriisialoilla (psykiatria, silmätaudit). Tämä helpottaisi erityisesti pienituloisten mahdollisuutta palvelujen käyttöön. Erilaisia korvausmalleja on jo aiemmin selvitelty hammaslääkärien taksoissa.

Kyselytutkimuksen perusteella (Nordic Healthcare Group 18.03.2020) on syytä uskoa, että Kela-korvausten poistaminen lisäisi julkisen terveydenhuollon käyttöä. Paine kasvaisi jo valmiiksi aliresursoidussa ja virkavajeista kärsivässä järjestelmässä. Tarve Kela-korvattua vastaanottoa kalliimpiin ostopalveluihin lisääntyy.

Yksityinen erikoislääkäritarjonta ei ole korvattavissa julkisen avohoidon erikoislääkäripalveluilla ilman merkittävää resurssilisäystä, jolloin myös kulut tulevat kasvamaan aiemmasta selvästi. Työterveyshuoltokaan ei tässä tule avuksi. Jos potilas käyttää jotakin muuta palvelua, on oletettavaa, ettei kyseistä palvelua omassa työterveyshuollossa ole tarjolla.

Kela-korvauksiin nähden palvelusetelit ovat käytettävyydeltään jäykempiä ja taipuvat huonosti nopeaan hoitoon hakeutumiseen. Transaktiokulut ovat selvästi suuremmat. Mahdollisuus palvelusetelin käyttöön riippuisi hyvinvointialueiden päätöksistä ja lääkäritarjonnasta sopimusyrityksissä.

Isot toimijat hallitsevat palveluseteli- ja ostopalvelumarkkinoita. Pienyritysten ja ammatinharjoittajien mahdollisuuksia voisi parantaa toisella tapaa järjestetty suora maksuseteli. Näin turvattaisiin palvelutarjontaa myös kauempana asutuskeskuksista.

Toistaiseksi Kela-korvausten vaihtoehdot kasvattaisivat kuluja kykenemättä tarjoamaan vapaavalintaista nopeaa hoitoon pääsyä. Samalla väestön jakautuminen terveyspalveluiden käytössä kasvaisi.

Auli Juntumaa

lääketieteen tohtori, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Tampere

Marko Määttä

dosentti, lääketieteen tohtori, silmätautien erikoislääkäri, Espoo

