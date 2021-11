Glasgow’n suuressa ilmastokokouksessa yli sata maata lupasi lopettaa metsiensä hävityksen vuoteen 2030 mennessä. Siihen mennessä tosin ehditään hävittää esimerkiksi suuri osa sademetsistä.

Avohakkuu on yleisin hävitysmenetelmä. Sitä Suomikin on harjoittanut useita kymmeniä vuosia. Nyt tuli ikään kuin lupa jatkaa samaa ekosysteemien hävitystä, heikentää monimuotoisuutta ja nopeuttaa ilmastonmuutosta. Kymmenessä vuodessa ehditään yli 100 000 hehtaarin vuosivauhdilla hävittää yli miljoona hehtaaria metsää. Se on iso pinta-ala. Tuskin maltetaan lopettaakaan. Se on vain lupaus, joista ei ole tapana pitää kiinni.

Suomen johto kutsui muita maita tulemaan Suomeen avohakkuuoppiin. Mitähän oppimista siinä on? Ei siinä paljon tietoa eikä taitoa tarvita, vain avoin mieli hävityksen tekoon.

Erkki Lähde

metsänhoidon emeritusprofessori, Hyvinkää

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.