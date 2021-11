Kestävyyspuheesta on tullut eräänlainen pakollinen osa jokaisen maan ja organisaation strategiaa ja poliittisesti korrektia viestintää.

Skotlannin Glasgow’ssa on meneillään kokous, jonka tulokset voivat ratkaista sivilisaatiomme tulevaisuuden. Keskustelussa (esimerkiksi HS Mielipide 24.10. ja 29.10.) on korostettu kestävyyden ja kestävän kehityksen käsitteitä, jotka lanseerattiin Brundtlandin komission raportissa vuonna 1987. Tavoitteena oli sovittaa yhteen taloudellinen kehitys ja luonnonvarojen käytön kestävyys. Sittemmin kestävyyspuheesta on tullut eräänlainen pakollinen osa jokaisen maan ja organisaation strategiaa ja poliittisesti korrektia viestintää.

Ongelma on kestävyys-käsitteen epämääräinen ja liiallinen käyttö, sekä vaihtelevat ja tarkoitushakuiset tulkinnat, mikä on johtanut käsitteen merkityksen inflaatioon. Kun samalla luontokato, luonnonvarojen ylikulutus ja ilmastonmuutos etenevät pelottavaa vauhtia, voidaan kysyä, onko alun perin tärkeäksi koetusta ja hyvää tarkoittavasta käsitteestä tullut paremminkin selkeän ajattelun ja kommunikaation este. Tavoitteiden ja todellisuuden ristiriita lisää pahimmillaan kyynistä ajattelua. Näistä ongelmista huolimatta kansainväliset ja kansalliset politiikkatoimet esitetään kestävän kehityksen viitekehyksessä.

Voidaan kysyä, onko kestävyys perinteisessä mielessä ylipäätään enää mahdollista, koska sen edellyttämää ympäristön stabiiliutta ei globaalimuutoksen maailmassa ole olemassa. On vaikea nähdä, miten ylisukupolvisen kestävyyden periaate vaikkapa luonnonvarojen käytön suhteen voisi toteutua tulevaisuudessa.

Tärkeintä on varautuminen ja sopeutuminen radikaalisti muuttuvaan ympäristöön, jota luonnehtivat arvaamattomuus ja suuren riskin ilmiöt. Ilmastohätätila ja ilmastokriisi kuvaavat hyvin tilannetta, jossa perinteinen, stabiilin ympäristön oletuksen varaan rakennettu kestävyysajattelu ei enää toimi. Tärkeintä on vahvistaa ekosysteemien ja yhteiskunnan kykyä kestää häiriöitä ja palautua niistä. Ilman tätä perinteisen kestävyysajattelun hyvät tavoitteet uhkaavat romuttua.

Timo Kuuluvainen

dosentti, Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa

www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

.