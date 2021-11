Suomalainen ruoka on vastuullista ja jäljitettävää, ja sen ympäristökuormaan voimme itse vaikuttaa.

Suomeen rantautuva pikaruokaketju KFC on herättänyt paljon keskustelua yhtiön ilmoitettua hankkivansa broilerinlihansa Suomen sijaan Puolasta. Päätös tuli ilmi vasta, kun Siipikarjaliiton Hanna Hamina tiedusteli asiaa yritykseltä Twitterissä. KFC ei myöskään ole ainoa ravintola, joka käyttää ulkomaista lihaa – tähän syyllistyy iso määrä ravintoloita kaikista hintaluokista.

Miksi ruoan alkuperällä on väliä? Vastaus on sekä eettinen, ilmastollinen että taloudellinen. Ulkomaiseen lihantuotantoon liitetään vahvasti muun muassa eläinten hyvinvointiongelmat, runsas antibioottien käyttö ja ruokaturvallisuutta vaarantavat bakteerit, kuten salmonella. Suomalainen ruoka on vastuullista ja jäljitettävää, ja sen ympäristökuormaan voimme itse vaikuttaa.

Isoin asia mielestäni on kuitenkin päätöksen taloudelliset vaikutukset. Kyse ei ole vain suomalaisen maatalouden tulevaisuudesta, vaan koko ruoantuotantoketjusta, joka työllistää yli 300 000 ihmistä ympäri Suomen niin maalla kuin kaupungeissakin.

Helsingin Sanomat kirjoitti jutussaan (HS Visio 25.10.) pikaruokaketjun Suomeen luomista työpaikoista. Huomio on hyvä, mutta miksei samassa asiayhteydessä sanallakaan pohdittu sitä, paljonko uusia työpaikkoja syntyisi, jos ravintolaketju käyttäisi tuotteissaan suomalaista lihaa? Jos suostuisimme ravintoloissakin syömään vain kotimaassa tuotettua ruokaa, kuinka suuri vaikutus sillä olisikaan talouteemme kokonaisuudessaan?

Suomalaiset: näyttäkää maailmalle, että te tunnette työnne arvon, eikä teille voi myydä mitä tahansa. Kyseenalaistakaa ravintoloiden toimintatavat, selvittäkää syömänne ruoan alkuperä ja luokaa valinnoillanne työtä Suomeen. Valta on teillä.

Sini Marttila

agrologi, Turku

