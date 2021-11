Kävely on urheilulajien aatelia

Kävelykilometrikisa on erinomainen malli nykyaikaisesta liikuntatempauksesta.

Helsingin Sanomat kertoi valtakunnallisesta kävelykilometrikisasta, jossa kansalaiset patikoivat 99 kertaa maapallon ympäri (Urheilu 4.11.). Ainoastaan maaottelumarssin aikana 80 vuotta sitten käveltiin enemmän.

Juttuun Enonkosken palkintojenjakotilaisuudesta oli saatu mukaan tärkeät tausta-asiat. Omaehtoinen liikunta, sopiva vauhti, pieni kilpailuhenki ja säännöllinen patikointi ovat olleet kansalaisilla mielessä, kun on lähdetty lenkille.

Kävelykilometrikisa on erinomainen malli nykyaikaisesta liikuntatempauksesta. Sitä voi hyvin verrata takavuosien kansanhiihtoihin ja -kävelyihin, jolloin Suomen Ladun keskustoimistolle lähetettiin suorituskortteja tulosten laskemista varten.

Nyt tulokset saatiin reaaliajassa, ja samalla voitiin seurata niin patikoijan, oman joukkueen kuin kunnankin suoritusten karttumista. ”Enonkoski pääsi kärkipäähän aika nopeasti, niin kilpailuhenki kasvoi. Päätimme, että näytetään kaikille”, kertoi Enonkosken kunnan veteraanikävelijä.

Toki motivaatiota lisäsi kunnon ja terveyden ylläpito. Osanottajilta saaduissa palautteissa hämmästeltiin sitä, miten merkittäviä vaikutuksia näin hidastempoisella liikunnalla on. Jutussa haastatellut kisaajat korostivat myös kävelyn suurta vaikutusta mielialaan. Luonnossa tehdyt kävelylenkit ovat nostaneet fyysisen kunnon lisäksi myös psyykkistä kuntoa.

Kävelyn myönteisten vaikutusten tuominen esille juuri nyt on tärkeää, sillä koronapandemia tuntuu yhä jatkuvan. Toivottavasti juttu innostaa kävelemään myös niitä, jotka eivät vielä ole löytäneet kävelyharrastusta. Kävely on turvallinen harrastus, ja se on urheilulajien aatelia.

Tuomo Jantunen

liikuntaneuvos, puheenjohtaja, Tahko Pihkala -seura, Helsinki

