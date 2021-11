Tietoviikossa tietokirjailija Petteri Järvinen sanoo käyttäjien valittaneen aina tietotekniikan vaikeudesta.

”Toiveet on kuultu ja otettu huomioon, mutta nyt käsillä on päinvastainen ongelma: palveluista on tullut liian nopeita ja helppokäyttöisiä. On aika painaa jarrua.”

”Lähes viikoittain saamme lukea uutisista, miten huijarit ovat onnistuneet höynäyttämään verkkopankin asiakkaita. – – Onnistuneen huijauksen jälkeen pankit kiistävät vastuunsa ja sanovat, että lankaan mennyt uhri saa syyttää itseään. Hän on kirjoittanut selaimeen url-osoitteen sijasta pelkän pankin nimen ja joutunut valesivulle, jossa häntä on manipuloitu siirtämään rahat ja kuittaamaan tapahtumat oikeilla koodeilla.”

”Helppokäyttöisyys miellyttää, mutta se altistaa virheille ja lisää riskejä.”

”Rahojen siirtäminen ulkomaille ei saisi olla näin helppoa ja nopeaa. Ulkomaansiirroissa pitäisi olla 24 tunnin viive, jota ei voi ohittaa. Jos tämä tuottaa joillekin käyttäjille ongelmia, he voisivat poistaa sen käytöstä asioimalla pankin konttorissa tai puhelinpalvelussa.”

”Tähän asti pankit ovat keskittyneet verkkopalvelujen parantamiseen. Nyt on tullut aika heikentää niitä.”

”Senioreilla on ongelmansa, junioreilla omansa. Nuoria pidetään diginatiiveina, koska he ovat syntyneet suoraan it-aikakauteen. – – Diginatiivit ovat helppouteen tottuneita diginaiiveja, joiden osaamattomuus kostautuu viimeistään työelämässä.”

”Nuoret eivät hahmota tiedostoja ja kansioita. – – Miksi nähdä vaivaa tiedostojen järjestämisestä, kun omaa levyä ja pilvipalvelua voi käyttää Googlen tapaan?”

”Kotona ja opiskelussa huolettomuus voi riittää, mutta yrityskäytössä tiedostot on nimettävä, tallennettava yhteiseen varastoon ja luokiteltava käyttöoikeuksien perusteella. Tätä taitoa on myöhäistä opetella työelämässä, jos on koko ikänsä tottunut vain googlaamaan.”

Tekniikan Maailman päätoimittaja Sami Rainisto pohtii, että Facebookia – ja nyttemmin Metaa – koskevan kuohunnan keskellä pitää arvioida muitakin yhtiöitä ja palveluja.

”Tiktokin omistaa kiinalainen Bytedance, joka on Facebookiin verrattuna musta aukko. Tiktokia käyttää jo miljardi ihmistä. Sen parissa vietetään enemmän aikaa kuin Youtubessa. Siitä ei kuitenkaan paljon julkisuudessa kohista, millaiset algoritmit ohjaavat sisältöjä Tiktokin käyttäjille.”

”Facebookista sentään vuotaa tietoa ulospäin. On luultavasti turha odottaa, että kiinalainen Tiktok-vuotaja astuu koskaan julkisuuteen paljastamaan yhtiön saloja.”