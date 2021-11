Useimmilla työpaikoilla on kulunut kaksi vuotta edellisistä pikkujouluista. Kaltaisiani dinosauruksia ja vielä varhaisempaa lajistoa on syytä muistuttaa maailman nopeasta muuttumisesta.

Maanantaina kello 12.34 sähkö­postiini saapuu ilmoittautumis­linkki firman pikku­jouluihin.

Harkitaan!

Useimmilla työpaikoilla on kulunut kaksi vuotta edellisistä pikku­jouluista. Pientä bilevajetta saattaa esiintyä. Erityisen niukasti on ollut sellaisia juhlia, joissa tavattaisiin muuta kuin omaa kaveripiiriä.

No nyt siihen on mahdollisuus. Mutta miten juhlissa sitten käyttäydytään, kun paikalla on kaikenlaisia ja -ikäisiä työkavereita?

Kaltaisteni dinosaurusten ja vielä varhaisemman lajiston kannattaa nostaa katse omasta elinpiiristä ja huomata, että maailma on muuttunut.

Syvälle juurtunut käsitys on ollut, että juhlien keskeistä sisältöä on alkoholin juominen. Tämän seurauksista esimerkiksi firman pikkujouluissa onkin runsasta kansanperinneaineistoa.

Alkoholin asemalle on kuitenkin tapahtunut jotain. Siitä kertoo tutkimustieto, jonka mukaan raittiita nuoria on valtavasti enemmän kuin parikymmentä vuotta sitten. Kosteinta elämää viettävät ne, jotka elivät nuoruuttaan 1990-luvulla.

” Alkoholittomia oluita on hyllymetreittäin.

Ennen kaikkea dokaamisen muuttuneesta statuksesta todistavat arkihavainnot. Ei ole montakaan vuotta siitä, kun marketin juomaosaston perimmäisestä nurkasta löytyi muutama lämmin ja pölyinen tölkki alkoholitonta olutta kotikaljan ja muiden jakojäännösten vierestä.

Nyt alkoholittomia ja ykköskaljan vahvuisia oluita on hyllymetreittäin. Äskettäin vastaan tuli paraatipaikalle sijoitettu iso kylmäkaappi täynnä pelkkiä nollaprosenttisia panimotuotteita.

Kysely HOK-Elannolle vahvistaa havainnot: osuusliikkeen ruokakaupoissa alkoholittomien oluiden myynti on kasvanut 35 prosenttia tänä vuonna. Neljän viime vuoden aikana se on lähes nelinkertaistunut.

Baareissakin juomavalikoima on muuttunut. Sain äskettäin eteeni drinkkilistan, jossa alkoholittomia ja alkoholillisia cocktaileja ei ollut eroteltu mitenkään. Tulkinta: juovuttava vaikutus ei ole juoman keskeinen ominaisuus.

Dinosaurusten on sopeuduttava, jos tässä maailmassa haluaa pärjätä.

Maanantaina kello 12.37 sähköpostini kilahtaa taas.

”Kiitos ilmoittautumisestasi pikkujouluihin!”

Kirjoittaja on HS:n kehityspäällikkö.