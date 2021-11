Pitkittyessään syömishäiriö aiheuttaa usein työkyvyttömyyttä, joka tuo mukanaan taas syrjäytymistä.

Syömishäiriö on aina vakava sairaus, mutta onneksi suurin osa toipuu siitä. Noin kolmasosalla sairaus kuitenkin pitkittyy.

Pitkät, myös ammattilaisille epäselvät hoitoketjut ja sirpaleinen hoitojärjestelmä hidastavat hoidon saamista tai jopa estävät sen. Syömishäiriö ei kuitenkaan mene ohi hoitoa odottamalla, päinvastoin. Hoitojonoissa roikkuminen ja riepottelu eri hoitopaikkojen välillä pahentavat sairautta, vaikeuttavat toipumista ja pidentävät sairastamisaikaa.

Kuka kantaa vastuun siitä, jotta sairastavat saisivat heidän tilanteeseensa hyvää, riittävää ja tarkoituksenmukaista hoitoa? Väliinputoajia on paljon, usein hoitojärjestelmän mielestä joko ”liian” terveitä tai sairaita. Kuitenkaan ei ole olemassa mitään ihannesairastavaa, vaan hoitojärjestelmän pitää kyetä joustamaan ja tarjoamaan apua monenlaisiin tilanteisiin.

Rinnakkaisdiagnoosit, kuten ahdistus, masennus tai itsetuhoinen käyttäytyminen, eivät saa olla esteenä syömishäiriön hoidolle. Usein oireet liittyvät syömishäiriöön, ja kun syömishäiriöoireilua saadaan hoidolla helpotettua, muutkin oireet lievenevät tai katoavat. Ihminen on aina kokonaisuus, eikä siksi ole tarkoituksenmukaista hoitaa vain yhtä oiretta vaan koko ihmistä.

Isoina puutteina syömishäiriöiden hoidossa ovat myös hoitojaksojen lyhyys ja hoidon jääminen kesken. Kun ravitsemustila on saatu vakiinnutettua, ajatellaan edelleen usein, että syömishäiriötä sairastava on toipunut. On tärkeää, että hoito kestää riittävään pitkään, jotta syömishäiriö ei uusiudu.

Pitkittyessään syömishäiriö aiheuttaa usein työkyvyttömyyttä, joka tuo mukanaan taas syrjäytymistä. Onkin hyvä muistaa, että jokainen syrjäytynyt nuori, joka on poissa työelämästä, maksaa elämänsä aikana noin 1,2 miljoonaa euroa yhteiskunnalle. On sanomattakin selvää, että laadukasta syömishäiriöhoitoa saa huomattavasti edullisemmin.

Kirsi Broström

toiminnanjohtaja

Syömishäiriöliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.