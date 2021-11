Kaupunki teki valtavasti töitä yhdenvertaisen osallisuuden toteutumiseksi Omastadissa.

Jaakko Blomberg ja Antti Möller esittivät (HS Mielipide 5.11.), että Helsingin osallistuvassa budjetoinnissa Omastadissa tulisi tehdä muutoksia äänestystapaan ja aluejakoon.

Nyt toteutetulle Omastadin toiselle kierrokselle tarkennettiin toimintasääntöjä ensimmäisellä kierroksella tulleiden palautteiden pohjalta. Toimintasääntö­muutoksessa tarkasteltiin äänestysalueita, äänestyksen avoimuutta ja oman äänen muuttamisen mahdollisuutta. Ennen muutosesitystä kaupunginhallitukselle vaihtoehtoja käytiin läpi niin asukkaiden kuin kaupungin johdonkin kanssa. Omastadi haluttiin pitää kaikille ehdotuksille täysin avoimena, minkä vuoksi ei linjattu esimerkiksi erillisiä ehdotusteemoja.

Omastadin ansioiksi voidaan laskea lisääntynyt yhteisöllisyys ja keskustelukulttuuri eri kaupunginosissa. Omastadin kiinnostavuutta on lisännyt äänestyksen avoimuus. Sen sijaan taktikoinnin välttämiseksi toiselle kierrokselle poistettiin mahdollisuus muuttaa omaa äänestystään.

Äänestysalueiden jako suurpiireihin pohjautuu Helsingin osallisuusmalliin. Omastadin aluekohtaiset määrärahat on sidottu suurpiireihin, jotta voidaan taata edes jollain tasolla alueellinen yhdenvertaisuus. On totta, että suurpiirit ovat laajoja, mutta riskinä määrärahan pilkkomisessa pienempiin alueisiin on jo nyt raskaan prosessin välillisten kustannusten nouseminen.

Kaupunki teki valtavasti töitä yhdenvertaisen osallisuuden toteutumiseksi Omastadissa. Panostimme erityisesti monikieliseen viestintään ja järjestöyhteistyöhön. Myös lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen on Omastadissa keskeistä. Jalkautumista suunnattiin erityisesti niille alueille, joilla osallistuminen oli ensimmäisellä kierroksella laimeaa.

Myös tämän kierroksen pohjalta käynnistyy analysointi kokemuksista ja aluekohtaisista äänestyseroista. Helsingin suurin haaste on yhdenvertaisen osallisuuden mahdollistaminen. Kaupunki tukee jatkossakin etenkin niitä alueita ja asukkaita, joilla osallistuminen ei ole vielä sujuvaa. Huomioimme saamamme palautteen ja kehitämme Omastadia seuraavalle kierrokselle yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Johanna Seppälä

osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö, Helsingin kaupunginkanslia

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.