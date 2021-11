Venäjän byrokratia on uuvuttavaa vallankäyttöä, josta suomalainen kohtaa vain murusen

Venäjällä siirtotyöläiset ja ulkovaltojen agenteiksi julistetut kansalaisjärjestöt joutuvat niin pahaan paperiruljanssiin, että se haittaa työntekoa.

Muutto Venäjälle on tuonut mieleen vanhan kivi, paperi ja sakset -leikin.

Valitsin siinä ennen usein kiven, mutta tutustuttuani Venäjään olen oppinut, että se on kyllä paperi, joka voittaa kaiken.

Venäjällä byrokratia on vastustajansa uuvuttavaa vallankäyttöä, josta suomalainen työperäinen maahan­muuttaja kohtaa lopulta vain murusen – ja jo se tuskastuttaa.

Venäjän työviisumiin vaaditaan edelleen esimerkiksi hiv-todistus, vaikka tartuntojen esiintyvyys Venäjällä on moninkertainen Suomeen verrattuna ja ylipäätään hoitokeinot sairauden leviämisen estämiseksi ovat nykyään hyvät.

Oikeasti vaikeaa on entisistä neuvostotasavalloista tulevilla siirtotyöläisillä. Venäläisten asenne varsinkin Keski-Aasiasta saapuvia maahanmuuttajia kohtaan on penseä.

Siirtotyöläisille on kova tarve, mutta Venäjän raskas maahanmuuttobyrokratia hankaloittaa tarvittavien oleskelu- ja työlupien saamista.

Pietarissa kuulin, että maahanmuuttovirastoon hakeutuukin töihin niin sanottuja maahanmuuttokriitikoita. Viraston monimutkaiset paperit tulee täyttää prikulleen ”oikein” viranomaisen määräämällä tavalla, eikä pienintäkään pilkkuvirhettä sallita.

Maahanmuuttokriittisen virkailijan taktiikka on kuulemma sellainen, että epätoivotun maahanmuuttajan papereista osoitetaan kerta toisensa jälkeen uusi ”virhe” ja hänet lähetetään korjaamaan papereitaan.

Tarvittavien lupien saaminen venyy ikuisuuksiin.

Venäläisessä arjessa erilaisten asiakirjojen haaliminen on loputon oravanpyörä. Kun yhden dokumentin on saanut hankittua, on toinen ehtinyt siinä ajassa jo vanheta.

Menetelmää sovelletaan tehostetusti ”ulkovaltojen agenteiksi” nimettyihin kansalaisjärjestöihin. Ne joutuvat hallinnolliseen helvettiin, jossa erilaisten papereiden valmisteluun menee niin paljon aikaa, että se häiritsee niiden ydintehtävää.

Valtio toivoo, että paperisota saisi poliittisina pidetyt järjestöt luopumaan toiminnastaan, ja niin on kymmenien järjestöjen kohdalla käynytkin.

Itse luotan lukion venäjänopettajani antamaan ajattomaan neuvoon: ”Jos joudut Venäjällä ongelmiin, ala itkeä.”

Venäläisillä on silmää ja sydäntä inhimillisille tunteille, joten kyyneleet saattavat hellyttää paatuneimmankin viranomaisen.

Vielä ei ole tarvinnut turvautua tekokyyneliin, mutta oikeat ovat olleet välillä lähellä.

Kirjoittaja on HS:n Moskovan-kirjeenvaihtaja.