Nuorilta vaaditaan taitoja, joiden saavuttaminen on lähes mahdotonta

Jos et täytä ihanneihmiselle asetettuja vaatimuksia, syrjäydyt.

Vain kymppi riittää, otsikoi Helsingin Sanomat kirjoituksen opiskelijoiden paineista (4.11.).

Ylhäältä tulevat vaatimukset näkyvät entistä selvemmin nuorten elämässä. Ei riitä, että sosiaalinen media on täynnä kauneusihanteita – vääristyneitä ihanteita, joiden saavuttaminen on lähes mahdotonta.

Sosiaalinen media on oma lukunsa, mutta ylimitoitetut vaatimukset kumpuavat myös Euroopan unionin elinikäisen oppimisen avaintavoitteista. Taitoihin kuuluu monta kirjoitettua riviä, joissa kuvaillaan ihanneihmisen kykyjä. Yhteiskunta palkitsee hyvistä ominaisuuksista ja rankaisee huonoista.

Ominaisuudet liittyvät muun muassa älykkyyteen, sosiaaliseen kanssakäymiseen, terveyteen, kielitaitoon ja oppimistaitoihin. Ihanneihmisen tulisi olla joustava, pitäisi kyetä käsittelemän epävarmuutta, stressiä, ajatella kriittisesti, tehdä päätöksiä ja niin edelleen. Yksilön tulee olla suvaitsevainen, luotettava ja tuntea empatiaa. Kuka täyttää kaikki nämä ominaisuudet, kun mukaan lisätään vielä ulkonäkövaatimukset?

Euroopan komissio täsmentää eri avaintaitoja tarkemmilla osaamiskuvauksilla. Suomessa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ovat näiden kuvausten ”kopioita”.

Ihanneihmiskäsitys on ollut taustalla myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintaa uudistettaessa.

Väitän, että yksisilmäinen tavoittelu ihanneihmiseksi on syynä niin terveysongelmiin kuin eri alojen työvoimapulaankin. Jos et täytä ihanneihmiselle asetettuja vaatimuksia, syrjäydyt. Riittämättömyyden tunne on läsnä liian monen nuoren elämässä.

Paavo Kokkala

eläkkeellä oleva rehtori, Espoo

