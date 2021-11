Ilta-Sanomat kirjoittaa, että pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksessa sukset tuntuvat ainakin mediajulkisuuden perusteella olevan ristissä koko ajan.

”Ei asiaa, ettei siitä tehtäisi elämää suurempi ideologinen kysymys.”

”Kun hallitus aloitti vuonna 2019, sille ei ennustettu pitkää ikää. Eduskuntavaaleissa rökäletappion kokenut keskusta kipuili sekä vaalitappiotaan että pitkin hampain tapahtunutta lähtöään hallitukseen. Profiilia nostettiin vähän joka asiassa, ja hallituskumppani vihreät oli usein kritiikin maalina. Vihreät puolestaan on ampunut arvostelua keskustan lisäksi myös Sdp:n suuntaan. Jopa pääministeri itse on ollut ryöpytyksessä, kun vihreät arvostelivat ilmastotoimien hitautta. Kun tähän lisätään vielä kolmen puolueen sisäiset linjaristiriidat ja irtiotot, hallituksen vaikeaa taivalta ei tarvitse ihmetellä.”

”Hallitus on kuitenkin pystynyt hoitamaan koronapandemiaa hyvin, ja muitakin hallitusohjelman mukaisia päätöksiä ja kompromisseja on toki saatu aikaankin.”

”Keskustan ja vihreiden kannatus matelee pohjalukemissa, ja nyt kannatuskato mielipidekyselyissä vaivaa myös Sdp:tä. Valovoimaisen pääministerin sädekehä ei kannatellut puoluetta koko hallitustaipaleen läpi, ja se vaikuttaa harmittavan ennen kaikkea pääministeriä itseään.”

”Ympäristötoimista ja velkaantumisen hoidosta on ideologisia näkemyseroja, mutta ehkä tärkein hallituksen toimintakykyyn vaikuttava asia on, että koalitiosta puuttuu vahva, päätöksiin pystyvä sisäpiiri. Lähihistoriasta tunnetaan vahvoja kaksikkoja: Esko Aho ja Iiro Viinanen tai Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö ja miksei Jyrki Katainen ja Jutta Urpilainenkin.”

”Hallituksen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kummeksuu Helsingin Sanomien (6.11.) haastattelussa hallituskumppaneiden touhuja. Hänen mielestään ongelmat pitäisi ratkaista hallituksen sisällä, ei julkisuudessa. Henrikssonin näkemyksen kanssa voi olla samaa mieltä.”

Iltalehti nostaa Levin hissikaupoista alkunsa saaneen niin sanotun Kittilän vyyhdin esimerkiksi oikeusprosessien kohtuuttomasta kestosta Suomessa.

”Suomi on saanut oikeudenkäyntien kestosta lukuisia langettavia tuomioita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6. artiklan mukaan jokaisella on oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa.”

”Kittilän kuntapäättäjien syytteitä on käsitelty oikeusasteissa jo neljä vuotta. Jupakan setviminen on kaiken kaikkiaan kestänyt tuplaten tuon ajan. Jokainen ymmärtää, kuinka kohtuutonta tämä on tavallisille kuntapäättäjille.”