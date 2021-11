Menestykseen on kaikki mahdollisuudet, kun erottuvan brändin eteen tehdään töitä.

Food from Finlandin ohjelmajohtaja Esa Wrang kirjoitti Suomen elintarvikealan jälkijättöisyydestä (HS Mielipide 6.11.). Elintarvikeviennin suunnaksi pitäisi ottaa Aasia.

Voivatko suomalaiset elintarvikkeet nousta arvostetuiksi globaaleiksi brändeiksi, tunnetuiksi ja kiinnostaviksi ruokatuotteiksi, joille maailman markkinat avautuvat ja joiden vienti vetää? Väitän, että menestykseen on kaikki mahdollisuudet, kun erottuvan brändin eteen tehdään töitä.

Katse kannattaa suunnata Aasiaan, jossa on maailman nopeimmin kasvavat elintarvikemarkkinat. Aasialaiset elävät moninaisessa ruokakulttuurissa ja arvostavat ja ostavat brändejä. Kasvavalla kohderyhmällä, 25–40-vuotiailla, on varaa maksaa ja panostaa uuteen ja inspiroivaan ruokakulttuuriin. Esimerkiksi Kaakkois-Aasian 700 miljoonan asukkaan markkinoilla heitä on 70 prosenttia.

Ruotsalaiset ovat panostaneet brändien kansainväliseen näkyvyyteen jo kauan. Singapore Cityn Ikeassa käy kuhina viikonloppuaamuisin, ja jono ravintolassa on pitkä. Halutaan ruotsalaisia lihapullia, lohta ja kahvia korvapuustin kanssa.

Kuinka Aasian markkinoille rantaudutaan? Vaaditaan massiivista panostusta brändiin, kuten Esa Wrang korosti.

Tunnettuutta ja näkyvyyttä voi saada elintarvikekilpailuissa. Aasian markkinoille pyrkivä suomalainen Taiga Chocolate pokkasi palkinnon kalasuklaalla Natural & Organic Awards Asia -tapahtumassa Hongkongissa vuonna 2018 ja vuotta myöhemmin Speciality & Fine Food Asia -kilpailussa Singaporessa. Sen jälkeen jakelukanavien saanti helpottui.

Kuten Wrang totesi, kansainvälinen markkinointi vaatii valtavasti. Ensiksi täytyy panostaa tutkimukseen ja markkina-analyysiin. Tähän suomalaisilla on huomattavasti pienemmät budjetit kuin ruotsalaisilla. Tämän onkin muututtava.

Olen kysynyt singaporelaisilta, kuinka tulla kiinnostavaksi elintarvikebrändiksi Aasiassa.

Aloita yliopistoista ja tarjoa kampuksella suomalaisia elintarvikenäytteitä. Mainosta Youtubessa. Hanki vaikuttajia, jotka tuovat tuotteesi Instagram-tarinoihin. Etsi hyvät partnerit, vaikkapa Bubble Tea Shopit ja tarjoa teen ostajille tuotenäyte. Ja vielä, hanki näkyvyyttä supermarketeissa.

Tee brändisi näkyväksi ja konkreettiseksi, niin tavoitat kohderyhmän ja saat arvokasta palautetta. Pyydä asiakkaitasi esittelemään tuotteita Instagramissa, kuten ruotsalainen Daniel Wellington. Merkkirannekellon omistajat täyttivät somekanavat postauksillaan, ja loppu onkin huikeaa kaupallista menestystä.

Siinä missä japanilainen Marie Kondo tarjosi kotien tavarakaaokseen one solution -ratkaisun, Suomi voisi kertoa maailmalle, kuinka upeat puhtaat elintarvikkeemme voivat tuottaa hyvinvointia ja parempaa elämää.

Kirsti Lindberg-Repo

bränditutkija, dosentti, Helsinki

