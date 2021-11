Helsingin kaupungin virkamieslinjauksessa todetaan, että kaikissa kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa tarjoillaan jatkossa vain kala- ja kasvisruokaa.

On hyvä, että tarjoiluissa kiinnitetään huomiota ilmastoon ja sen suojeluun liittyviin näkökulmiin. Kannatamme sitä lämpimästi. Nykyinen linjaus syrjii kuitenkin vaikeasti kala-allergisia, jotka saavat oireita jo pelkästä kalan tuoksusta ja samassa tilassa oleminen on mahdotonta. Linjaus on mielestämme vastoin Helsingin kaupungin visiota maailman toimivimmasta kaupungista, jossa mahdollistetaan kaikkien kaupunkilaisten osallisuus.

Vaihtoehtona ehdotamme kaupungin tilaisuuksissa käytettävän lähialueiden maito- ja karjatilallisten tuotteita ja riistaa. Kaupungin virkamiesten tulisi miettiä linjausta uudelleen näiden näkökulmien pohjalta.

Sari Kumin

Anne Vuori

kala-allergisia, Helsinki

