On todella tärkeää, että uuteen eläinten hyvinvointilakiin sisällytetään kissojen pakollinen sirutus ja rekisteröinti.

Toni Lehtinen kirjoitti kolumnissaan (HS 4.11.) Turun seudun kissatilanteesta. Tilanne on valitettavasti samanlainen joka puolella Suomea. Löytöeläinten talteenottopaikkoihin toimitetuista kissoista iso osa on heitteille jätettyjä tai karanneita kissoja, joiden omistajista ei ole tietoa.

Hyvin yksinkertaisella ja verrattain edullisellakin keinolla kissan omistaja löytyisi nopeasti. Siksi olisi todella tärkeätä, että uuteen eläinten hyvinvointilakiin sisällytettäisiin kissojen pakollinen sirutus ja rekisteröinti.

Pakollisen sirutuksen vastustajat argumentoivat kantaansa muun muassa lisäkulujen aiheutumisella kissan omistajalle. Jos se tuntuu ylivoimaiselta lisältä kissan hyvinvoinnista huolehtimiseen, pitää kissan hankintaa harkitsevan miettiä, onko hänellä lainkaan varaa pitää lemmikkiä. Lemmikistä voi koska tahansa tulla ylimääräisiä eläinlääkärikustannuksia.

Haluamme, että kissakriisi Suomessa saadaan selätettyä eikä uusia kissapopulaatioita ja populaatiokissoja enää syntyisi.

Kissojen oikeudet ry on tänä syksynä perustettu nostamaan kissojen arvostusta ja arvoa. Haluamme muistuttaa kissojen ja ihmisten yhteisestä historiasta sekä kissan hyödyllisyydestä ihmisille ja koko yhteiskunnalle. Yhdistyksen tärkeänä tarkoituksena on myös edistää kissojen oikeuksia sekä tuoda yleiseen keskusteluun tietoa kissoista ja niiden lajityypillisistä tarpeista ja käyttäytymisestä uusimpien tutkimustulosten näkökulmasta.

Tavoitteina on korostaa kissojen roolia lemmikkinä ja kotieläimenä sekä puolustaa kissoja kaltoinkohtelulta.

Pitkään valmisteilla olleeseen eläinten hyvinvointilakiin on vihdoin saatava myös kissojen hyvinvointia ja turvallisuutta lisääviä kohtia, joista yksi tärkeimmistä on sirutus. Toinen tärkeä asia on kissan lajityypillisen elämän turvaaminen. Kissan lajityypilliseen elämään ei kuulu elää elämäänsä pelkästään sisätiloissa. Toki niitäkin kissoja on, jotka eivät uskalla tai halua mennä ulos, mutta ne lienevät harvinaisia poikkeuksia. Sen sijaan lähes kaikki kissat nauttivat, kun tuntevat ruohon ja sammaleen tassujensa alla ja saavat haistella luonnon lumoavia tuoksuja.

Kissa voi liikkua vapaana yksin pihapiirissä, jos ympäristö on turvallinen eli lähellä ei ole vilkkaasti liikennöityjä teitä, petoja tai kissavihaajia eikä myöskään lasten leikkipaikkoja. Muualla kissan ulkoilua tulee valvoa joko liikkumalla kissan mukana tai kuljettamalla sitä valjaissa.

Hannele Luukkainen

puheenjohtaja, Kissojen oikeudet ry

