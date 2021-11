Yksinkertaisinkin digilaitteiden perusasia, näpäyttäminen sormella, voi tuottaa tottumattomalle käyttäjälle ylipääsemättömiä vaikeuksia.

Digitaidoista on tullut tärkeitä kaikenikäisille.

Yhteiskunnan tavoitteena on pitää ikäihmiset itsenäisessä elämässä ja toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään. Digitaidot ovat tulleet tärkeiksi myös vanhemmille ihmisille, sillä ilman näitä taitoja monen asian hoitaminen on hankalaa, mahdotonta tai kohtuuttoman kallista.

Olen itse yli kuusikymppinen ja käyttänyt tietokoneita niin kauan kuin niitä on ollut olemassa. Useaan kertaan olen todennut, ettei mikään ”kodinkone” vaadi niin paljon omaa osaamista ja aikaa toimiakseen kuin digitaaliset laitteemme puhelin ja tietokone. Kuinka tottumaton henkilö voisikaan niiden kanssa selvitä? Kuten Hilkka Syväniemi totesi (HS Mielipide 31.10.), kyseessä on yhden ikäryhmän oikeuksien polkeminen.

Yksinkertaisinkin digilaitteiden perusasia, näpäyttäminen sormella, voi tuottaa tottumattomalle käyttäjälle ylipääsemättömiä vaikeuksia. Mitä tarkoittaa näpäyttäminen? Yhdelle se on nopea näpäytys, kuten kosketusnäyttö sen tavallisesti tulkitseekin. Toinen, hitaampi ihminen, saattaa myös näpäyttää omasta mielestään nopeasti, mutta kosketusnäyttö tulkitseekin sen hitaaksi. Tapahtuukin jotain muuta.

Entä missä on älypuhelimen näppäimistö? Kun vanha ihminen soittaa terveyskeskukseen tai pankkiin ja automaattivastaaja pyytää valitsemaan yksi, jos haluat tätä, tai kaksi, jos haluat tuota, mistä painetaan? Helppo juttu tottuneelle: laita puhelin pöydälle, valitse kaiutintoiminto ja paina sitten näppäimistön kuvaketta.

Tavallisen Windows-tietokoneen käyttö on myös hankalaa, koska ohjelma lataa näytölle pyytämättä toimintoja, joita siellä ei edellisellä, jo tutuksi tulleella kerralla ollut. Tietokone ehdottaa jatkuvasti ohjelmien päivityksiä, kehottaa käynnistämään uuden virustorjuntaohjelman, ilmoittaa, ettei Drive ole latautunut ja niin edelleen. Tottunut käyttäjä tietää, että näinhän ne koneet aina tekevät eikä kaikkeen kannata reagoida. Epävarmalle, yksin tietokonetta käyttävälle ihmiselle kyseessä on hätätilanne – kuinka tästä edetään? Silloin on otettava puhelinyhteys omaiseen, jos mahdollista, mutta omainen voi asua toisella paikkakunnalla.

Puhelinneuvonta on kuitenkin vaikeaa, koska neuvoja ja neuvottava eivät edes niin sanotusti puhu samaa kieltä. Aluksi on päästävä puhelimitse samaan käsitykseen esimerkiksi siitä, onko kyseessä fyysinen, muovista tehty nappula, jota tarvitsee painaa, vai tarkoittaako neuvoja hiirellä painettavaa asiaa ruudulla. Toisen tietokonettahan voi kyllä etäkäyttää neuvontatilanteessa omalta koneeltaan (kuinka moni osaa?), mutta auttaminen kaatuu usein siihen, että neuvottavan on sallittava neuvojan pääsy omalle koneelleen. Miten?

Vanhukset saavat kunnalta monia palveluja, jotta he voisivat tulla kotonaan toimeen mahdollisimman pitkään. Kotipalvelu huolehtii asunnon turvallisuudesta, ikäihmisen ravinnosta, hygieniasta, pukemisesta, lääkkeistä ja monista muista asioista. Voisiko näihin palveluihin lisätä myös digipalvelut? Kodinhoitaja, joka hallitsee tietotekniikan jo työnsä puolesta, osaisi usein ratkaista vanhuksen tietokoneongelman muutamalla hiiren näpäytyksellä muutamassa minuutissa. Kodinhoitajille on tietenkin varattava siihen tarvittavat resurssit.

On kohtuutonta edellyttää kaikkien selviävän digiloikasta, ennen kuin digitaaliset laitteemme saadaan niin käyttäjäystävällisiksi, että kaikki tulevat niiden kanssa toimeen. Siispä: senioreita piilaaksoihin kommentoimaan käyttöliittymiä, ja äkkiä!

Jukka Tegel

Helsinki

