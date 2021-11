Kaikkia on kunnioitettava heidän ihmisarvonsa mukaisesti. Silti ihmisten tekoja ja valintoja voidaan arvioida sen perusteella, onko niissä otettu vastuullisesti huomioon vakavat haittavaikutukset muille ihmisille ja yhteiskunnalle.

Toimittaja Marja Sannikka on monissa ohjelmissaan käsitellyt terävästi ajankohtaisia aiheita. Jakso ”Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista” (Yle 5.11.) meni kuitenkin kolisten metsään.

Sannikan lähtöteesien mukaan ”muiden rokotukset eivät kuulu sinulle”, ”painostus ja syyllistäminen eivät auta” ja ”vapaassa maassa saa valita omat riskinsä”. Tukea hän haki yliopistotutkija Pia Vuolannolta, jonka mielestä jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan. Onneksi mukana oli lääkintöneuvos Heikki Pälve, joka osasi korostaa kaikkien vastuuta toisten ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Sannikan mukaan rokotuksen ottamisen vapaaehtoisuus merkitsee sitä, että rokottamattomia ei saa lainkaan arvostella. Mutta asia on aivan päinvastoin: ihminen on moraalinen olento juuri siksi, että meillä on kyky ja oikeus tehdä vapaita valintoja hyvän ja pahan välillä. Se, että ihminen saa itse päättää rokotuksistaan, on ennakkoedellytys sille, että hänen valintansa vastuullisuutta voidaan arvioida etiikan puntarilla.

Länsimaisen liberalismin klassikko John Stuart Mill antoi teoksessaan Vapaudesta (1859) vahvan muotoilun ihmisten yksilöllisille oikeuksille: ”itsensä ylitse, oman ruumiinsa ja sielunsa ylitse ihminen on itsevaltias”. Mutta Mill ei kuitenkaan ollut ääri-individualisti Sannikan huolimattomien teesien tapaan: vaikka ihmisellä on ehdoton vapaus asioissa, jotka koskevat vain häntä itseänsä, hän on Millin mukaan silti vastuunalainen yhteiskunnalle käytöksestä, joka koskee muita.

Onkin aivan selvää, että tästä näkökulmasta tutkimukseen perustuvan ja viranomaisten varmentaman koronarokotuksen laiminlyömistä (ellei tähän ole erityistä henkilökohtaista lääketieteellistä syytä) on pidettävä epäeettisenä ratkaisuna – aivan kuten piispa Teemu Laajasalo esitti mielipidekirjoituksessaan ”Rokotteesta kieltäytyvä toimii itsekkäästi ja moraalittomasti” (HS 19.10.).

Kansalaisia on laajasti valistettu siitä, että heikosta rokotekattavuudesta seuraa pandemian jatkuminen, lisää tartuntoja, sairastumisia, kuolemia, terveydenhoidon voimavarojen ehtymistä ja taloudellisia tappioita. Haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat ja potilaat altistuvat kohtuuttomille riskeille, jos hoitohenkilökunnalla ei ole rokotuksia. Taistelu virusta vastaan onkin yhteispeliä parhaimmillaan: samoin kuin muiden rokotus suojelee minua, oma rokotukseni suojelee lähimmäisiä.

Ilkka Niiniluoto

teoreettisen filosofian emeritusprofessori, Helsinki

