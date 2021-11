Puolueettomuus on Suomen paras turva

Venäjä arvostaa ja kunnioittaa Suomen puolueettomuuspolitiikkaa, ja vallitsevaa tilannetta kannattaa ylläpitää ja vahvistaa.

Ole Norrback kirjoitti (HS Mielipide 29.10.), että Nato-optio on kauniin sään optio, ja kriisin myrskyt saattavat pamauttaa Nato-ovet kiinni. Hänen mukaansa on vähintään epäloogista, jopa vaarallista, jättäytyä sellaisen organisaation ulkopuolelle, jonka päätehtävä on ylläpitää vakautta ja rauhaa lähiympäristössämme. Hän myös piti kansanäänestystä epäluotettavana välineenä turvallisuuspolitiikasta päätettäessä, kun kansalaisten tietopohja aiheesta olisi osittain hyvin rajallinen.

Lähtökohtana on, että haluamme luonnollisesti säilyttää hyvät ja luottamukselliset suhteet erityisesti naapurimaihimme. Tilanne on vielä onneksi hyvä – pitkälti sen takia, että Suomi on vielä itsenäinen ja puolueeton maa.

Suomea arvostetaan nimenomaan puolueettomuuden takia, ja sitä pitäisi selvästi terävöittää. Olisi erinomaista, jos Suomi ja Ruotsi tekisivät selväksi, että Suomi–Ruotsi-vyöhyke on puolueeton rauhan vyöhyke nyt ja tulevaisuudessa. Se toisi selkeyttä myöskin suurvaltojen ”sotapelistrategioihin”.

Pelolla on aina yritetty hallita ja vaikuttaa myöskin suomalaisiin. Meitä johdatetaan Naton jäseniksi Venäjä-pelon avulla. Nato-jäsenyys aiheuttaisi asevarustelua rajan molemmin puolin, ja muutos olisi suuri myöskin kansalaisten mielissä: vihamielinen suurvalta naapurina aiheuttaisi pelkoa ja turvattomuutta.

Jukka Vehkaoja

Espoo

