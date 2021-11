Valkoliljojen maa on turkkilaisille tuttu, ja sen sankari on suomalainen valtiomies

J. V. Snellman saattaa hyvinkin olla Turkin tunnetuin suomalainen. Tästä on kiittäminen venäläistä emigranttikirjailijaa, jonka teoksessa kansallisfilosofimme kiertää torpasta torppaan sivistämässä katajaista kansaa.

”Suomalaiset on ajettu pois Aasiasta, jossa Raamatun Paratiisi on sijainnut. He valitsivat suoperäisen maan, josta loivat itselleen paratiisin. Suot ja kivikot on raivattu kauniiksi puistoiksi. Tässä puistossa he elävät vahvoina, puhtaina ja viattomina kuin Raamatussa mainitut valkoiset liljat. Puhtaus ei näy ainoastaan henkilökohtaisessa elämässä, vaan myös ihmisten kanssakäymisessä.”

Näin suomalaisia kuvaili venäläinen kirjailija Grigori Petrov kirjassaan Valkoliljojen maa. Vallankumouksen jälkeen Venäjältä lähteneen Petrovin teos julkaistiin vuonna 1925 bulgariaksi, mutta otollisimman maaperän se löysi kolme vuotta myöhemmin Turkista.

Tuolloin vasta perustetun Turkin tasavallan ensimmäinen presidentti Mustafa Kemal Atatürk määräsi Petrovin kirjan pakolliseksi luettavaksi ensin sotilaille, ja 1930–1940-luvuilla sitä pänttäsivät myös koululaiset.

Valkoliljojen maa on kulunut turkkilaisten käsissä sen jälkeenkin: painoksia siitä on otettu kymmeniä, tuorein 2000-luvulla. Kirja onkin edelleen yksi painetuimpia nykyturkinkielisiä teoksia.

Valkoliljojen maa ei kerro Suomesta. Pikemmin se on Suomeen sijoitettu utopia köyhän ja sorretun kansan noususta sivistykseen ja menestykseen. Kirja pursuaa kansan moraalia kohottavia puheita, joiden esimerkistä Atatürk halusi rakennuspuita yhtenäiselle tasavallalle: ”Euroopassa olevasta sivistyksen väistämättömästä hedelmästä, kaksinaismoraalista Suomessa ei ole merkkiäkään. Kaikkialla, perheissä, kouluissa, kaduilla, koko maassa on puhtaat tavat.”

Kirjan ansiosta J. V. Snellman on edelleen Turkin tunnetuimpia suomalaisia. Valkoliljojen maassa Snellman kulkee torpasta torppaan herättämässä suomalaisten yhtenäisyyttä ja sivistämässä katajaista kansaa: ”Suomea päästä päähän, talvella suksin, keväällä ja kesällä veneellä tai jalkaisin.”

Toki Snellmania on paljosta kiittäminen, mutta me suomalaiset tunnemme hänet paremminkin fennomaanina ja valtiomiehenä, jonka ansiosta Suomi sai viralliseksi valuutakseen oman hopeamarkan.

Kirjoittaja on HS:n hallintopäällikkö.