Hämeen Sanomat kommentoi maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) esitystä suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta ensi vuoden alussa.

”Pohjalla on viime kesäkuussa saatu hyvä luonnonsuojelu-uutinen: Suomen susikanta on kasvanut. Asialla on kuitenkin harvinaisen monta puolta.”

”Erittäin uhanalainen susi on jolkotellut itselleen tassuntilaa myös Suomen länsiosista, joiden metsissä riittää ruoaksi etenkin hirvieläimiä.”

”Syyspimeillä susikeskustelu on kiihtymässä. Onko kanta jo sellainen, että sen kasvua on rajoitettava?”

”Ministeri Leppä siirsi pinnan alla kuplineen kiistan Sanna Marinin (sd) hallituksen sisäiseksi skismaksi. Sellaisena se myös hiertää hallitustaipaleen hamaan loppuun saakka.”

”Keskustelu sai kierroksia viikonloppuna, kun ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) hämmästeli Ylen haastattelussa (7.11.), että sudenmetsästys ollaan sallimassa, vaikka Luonnonvarakeskuksen selvitystyö susikannan riittävästä koosta on parhaillaan kesken. ’Suotuisan suojelutason viitearvo’ on tulossa ensi vuoden aikana.”

”Molemmin puolin vedotaan siihen, että ratkaisujen pitää perustua tutkittuun tietoon. Tietoa tulee kuitenkin koko ajan lisää, susikannat vaihtelevat luontaisestikin, ja ratkaisevinta on, miten tietoa oikea-aikaisesti tulkitaan.”

”Suuri suomalaisten luontoa arvostava enemmistö suhtautunee sudenmetsästykseen maltillisen pidättyväisesti. Suden herättämiä tuntoja ei pidä kiistää. Niilläkin on vaikutusta ratkaisuihin.”

”Tuskin kukaan haluaa hävittää susia Suomen metsistä, mutta kannan kasvulle pitää asettaa rajat ja susivahingot on otettava vakavasti. Iso vastuu siirtyy myös metsästäjille, jotta aito kannanhoidollinen tarkoitus toteutuu.”

Karjalainen toteaa, että susikiistassa ovat vastakkain keskusta ja vihreät.

”Susijupakka on jatkoa näiden aiemmille väännöille muun muassa turpeesta ja valkoposkihanhista. Kun puolueet ovat toistuvasti napit vastakkain sinänsä kansaa puhuttavista asioista, on syytä ihmetellä hallituksen toimintakykyä yleensä ja erikseen. – – Työlistalla kun on oikeasti suuria ja tärkeitä asioita.”

”Eri puolilla maata on alueita, joissa susiuhka on todellinen kotieläimille, metsästyskoirille ja myös kylien asukkaille. – – Susien määrä on lisääntynyt ja vahingot myös.”

”Tutkittuun tietoon perustuva susikannan säätely on sallittava. Siksi olennaista on onnistua luotettavasti susikannan paikallisissa arvioinneissa.”